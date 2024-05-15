Раскрыты секреты нового Volkswagen Golf GTI: эксклюзив к 50-летию

Volkswagen анонсировал новую версию Golf GTI ко дню рождения модели

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Volkswagen готовит к выпуску новую версию Golf GTI, которая будет представлена 31 мая в рамках 24-часовой гонки на Нюрбургринге, посвященной 50-летию модели Golf в 2024 году.

Фото: Wikipedia by The Car Spy is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license.

В предварительном видео, опубликованном на LinkedIn CEO Thomas Schäfer, виден автомобиль на знаменитой трассе, хотя детали дизайна замылены. Ожидается, что автомобиль получит спортивный передний бампер, уникальные колеса и эксклюзивные элементы интерьера.

По традиции, Volkswagen выпускает юбилейные модели каждые пять лет, начиная с Mk3 20 Years Edition. Предыдущая модель Clubsport 45 2021 года была легче стандартной GTI, оснащена титановым спортивным глушителем Akrapovič и имела увеличенную мощность. Новая GTI 2024 года в США имеет мощность 241 л. с. и 273 фунт-фут крутящего момента, неясно, появится ли юбилейная модель в Америке. Ожидается, что Volkswagen предоставит полную информацию о модели в ближайшие недели.