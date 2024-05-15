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Можно ли накормить собаку ягодами: ответ ветеринаров

Ветеринары ответили, можно ли собакам ягоды

1:06
Зоосфера » Собаки

Как удивительно, что даже волки, известные своим хищным образом жизни, могут есть фрукты, подобрав упавшие с деревьев плоды для утоления жажды.

Ветеринары ответили, можно ли собакам ягоды
Фото: flickr.com by spaceodissey is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Также фрукты и ягоды допустимы в диете домашних собак. К рациону питомцев можно безопасно добавлять яблоки, груши, клубнику, малину, а также арбуз.

Очень важно соблюдать определённые рекомендации, чтобы такие лакомства приносили пользу животным. В первую очередь следует подбирать только свежие и спелые фрукты.

Перед подачей их следует тщательно вымыть, независимо от места покупки, будь то супермаркет или рынок.

Чтобы избежать нежелательных последствий, фрукты и ягоды следует вводить в диету малыми порциями. Рекомендуемая доза фруктов — 100 г, для ягод достаточно 3-4 штук.

Важно учитывать, что в день употребления ягод не следует давать животным молочные продукты.

И наконец, фрукты и ягоды лучше предлагать отдельно от основного приема пищи.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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