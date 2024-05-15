Можно ли накормить собаку ягодами: ответ ветеринаров

Как удивительно, что даже волки, известные своим хищным образом жизни, могут есть фрукты, подобрав упавшие с деревьев плоды для утоления жажды.
Также фрукты и ягоды допустимы в диете домашних собак. К рациону питомцев можно безопасно добавлять яблоки, груши, клубнику, малину, а также арбуз.
Очень важно соблюдать определённые рекомендации, чтобы такие лакомства приносили пользу животным. В первую очередь следует подбирать только свежие и спелые фрукты.
Перед подачей их следует тщательно вымыть, независимо от места покупки, будь то супермаркет или рынок.
Чтобы избежать нежелательных последствий, фрукты и ягоды следует вводить в диету малыми порциями. Рекомендуемая доза фруктов — 100 г, для ягод достаточно 3-4 штук.
Важно учитывать, что в день употребления ягод не следует давать животным молочные продукты.
И наконец, фрукты и ягоды лучше предлагать отдельно от основного приема пищи.
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