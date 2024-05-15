Ferrari против турбонаддува: новый суперкар с атмосферным V-12 оставит конкурентов позади

Ferrari сохраняет верность атмосферному V-12 для новой модели 12Cilindri

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Ferrari вновь подтвердила свою преданность атмосферным двигателям, отказавшись от турбонаддува для своего нового V-12 двигателя. Глава отдела разработки продуктов Ferrari, Джанмария Фульгенци, в интервью изданию Autocar заявил, что турбонаддув для V-12 "не рассматривается". Компания применяет турбонаддув только тогда, когда необходимо сокращать объем двигателя, сохраняя при этом его мощность. Новая модель 12Cilindri, которая является преемником GT 812, оснащена 6.5-литровым V-12 двигателем, развивающим 830 лошадиных сил.

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Атмосферный двигатель был выбран из-за его способности создавать эмоции, звук и ускорение от низких до максимальных оборотов. Также, благодаря значительным инвестициям, двигатель соответствует нормам выбросов Euro6e без потери производительности. Новый суперкар способен разгоняться до 100 км/ч за 2.9 секунды и достигать максимальной скорости в 340 км/ч.

12Cilindri использует адаптивное формирование крутящего момента в третьей и четвертой передачах и оснащен восьмиступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением, передающей мощность на задние колеса. Несмотря на глобальные тренды по сокращению объемов двигателей для снижения выбросов, Ferrari пока избегает этого для своего V-12, однако мировые регуляторы продолжают настаивать на более чистых и эффективных двигателях.