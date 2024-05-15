Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Кузбассе судят пенсионерку за получение двойной пенсии
Учёные обнаружили, что человек приспособился к бегу на выносливость для охоты
Заморозки могут нанести серьёзный вред огороду
Оскар Кучера высказался о патриотизме Шамана
Ветеринары ответили, можно ли собакам ягоды
Доля льготной ипотеки в Сбербанке превысила 50%
Советы, как пережить отказ от сладкого
Карри с картофелем и стручковой фасолью: привычная картошка с индийским колоритом
В погоне за модными трендами: как стильно носить сетчатую одежду?
Ferrari против турбонаддува: новый суперкар с атмосферным V-12 оставит конкурентов позади

Ferrari сохраняет верность атмосферному V-12 для новой модели 12Cilindri

1:41
Авто

Ferrari вновь подтвердила свою преданность атмосферным двигателям, отказавшись от турбонаддува для своего нового V-12 двигателя. Глава отдела разработки продуктов Ferrari, Джанмария Фульгенци, в интервью изданию Autocar заявил, что турбонаддув для V-12 "не рассматривается". Компания применяет турбонаддув только тогда, когда необходимо сокращать объем двигателя, сохраняя при этом его мощность. Новая модель 12Cilindri, которая является преемником GT 812, оснащена 6.5-литровым V-12 двигателем, развивающим 830 лошадиных сил.

Ferrari сохраняет верность атмосферному V-12 для новой модели 12Cilindri
Фото: Wikipedia by the Archive Team is licensed under CC BY-SA 3.0

Атмосферный двигатель был выбран из-за его способности создавать эмоции, звук и ускорение от низких до максимальных оборотов. Также, благодаря значительным инвестициям, двигатель соответствует нормам выбросов Euro6e без потери производительности. Новый суперкар способен разгоняться до 100 км/ч за 2.9 секунды и достигать максимальной скорости в 340 км/ч.

12Cilindri использует адаптивное формирование крутящего момента в третьей и четвертой передачах и оснащен восьмиступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением, передающей мощность на задние колеса. Несмотря на глобальные тренды по сокращению объемов двигателей для снижения выбросов, Ferrari пока избегает этого для своего V-12, однако мировые регуляторы продолжают настаивать на более чистых и эффективных двигателях.

Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Певец ЮрКисс рассказал, что Шаман "обманул" его отца перед концертом в Донбассе

Певец Юрий Киселёв, выступающий под псевдонимом ЮрКисс, считает, что певец Ярослав Дронов, известный как Шаман, нечестно поступил с его отцом.

Певец ЮрКисс рассказал об обмане певца Шамана перед концертом в Донбассе
Как использовать опилки огороднику?
Опилки в огороде: рассказываем плюсы и минусы
Петуния будет радовать своими красками: рассказываем, что надо делать
Даём советы, чтобы листья огурцов не желтели
Госсекретарь на Украине. В огороде бузина, а в Киеве "дядька Блинкен" Дмитрий Плотников Грузия принимает меры купирования госпереворота по украинскому сценарию Любовь Степушова Залог нашей победы в СВО — полное доверие власти и народа Виктор Пахомов
Доктор Александр Мясников рассказал, что в его курятник пробралась лисица и передушила всех кур
Какую кошку выбрать: лучшие породы для каждого типа жилища
Миллионы лет назад магнитный щит Земли рухнул. Американские геофизики узнали, к чему это привело
Миллионы лет назад магнитный щит Земли рухнул. Американские геофизики узнали, к чему это привело
Последние материалы
Турист в трусах прогулялся по Майорке и разгневал местных жителей
Психологи назвали простые способы, как почувствовать себя счастливее
Знакомим с универсальным и нужным плоскорезом
Учёные нашли способ "освещения" постоянно затененных кратеров Луны
В Казахстане растет число отозванных жалоб на медорганизации в 2024 году
Эксперты рассказали, почему кошка скребет лапой возле миски
Почти четверть желающих купить жилье в новостройках не могут продать старое жилье
Subaru анонсировала производство нового Forester в США
Запечённая курица с яблоками: для этого шикарного блюда почти ничего не нужно делать
Сияй изнутри: как очистить кишечник для здоровой кожи?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников