Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Кузбассе судят пенсионерку за получение двойной пенсии
Учёные обнаружили, что человек приспособился к бегу на выносливость для охоты
Оскар Кучера высказался о патриотизме Шамана
Ветеринары ответили, можно ли собакам ягоды
Доля льготной ипотеки в Сбербанке превысила 50%
Советы, как пережить отказ от сладкого
Карри с картофелем и стручковой фасолью: привычная картошка с индийским колоритом
В погоне за модными трендами: как стильно носить сетчатую одежду?
Ferrari сохраняет верность атмосферному V-12 для новой модели 12Cilindri
Что в первую очередь укрыть в огороде от весенних заморозков?

Заморозки могут нанести серьёзный вред огороду

2:17
Садоводство » Советы

Весна — это время, когда природа просыпается от зимней спячки и начинает свой новый цикл жизни. Однако, вместе с тёплыми днями и зелеными побегами, весна может принести и неприятные сюрпризы — весенние заморозки. Они могут нанести серьёзный вред растениям, особенно тем, которые только начинают расти и не имеют достаточной защиты.

Заморозки могут нанести серьёзный вред огороду
Фото: commons.wikimedia.org by Myrkin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Поэтому, если вы заботитесь о своем огороде и хотите получить хороший урожай, в первую очередь необходимо подумать о том, как защитить свои растения от весенних заморозков. В этой статье мы расскажем вам, что именно нужно укрыть в огороде, чтобы минимизировать риск повреждения растений.

Первым и самым важным шагом будет выбор правильного места для посадки растений. Избегайте низин и мест, где скапливается холодный воздух. Лучше всего выбрать хорошо освещённые и защищённые от ветра участки. Также стоит учитывать, что некоторые растения более устойчивы к заморозкам, чем другие. Поэтому, если у вас есть возможность, выбирайте сорта, которые хорошо переносят холодные температуры.

Вторым шагом будет подготовка почвы. Хорошо удобренная и влажная почва поможет растениям лучше пережить заморозки. Также стоит обратить внимание на правильный уход за посадками — регулярный полив и прополка помогут растениям быть более здоровыми и устойчивыми к неблагоприятным погодным условиям.

Теперь перейдём к самому важному — какие растения нужно укрыть от весенних заморозков. В первую очередь это касается тех, которые только начинают расти и еще не имеют достаточной зелени и силы. К таким растениям относятся молодые саженцы, рассада овощей и цветов, а также плодовые деревья и кустарники.

Для защиты от заморозков можно использовать различные материалы. Например, специальные агроволокна, которые пропускают воздух и свет, но защищают растения от холода. Также можно использовать пленку или стекло, но в этом случае необходимо обеспечить вентиляцию, чтобы растения не задохнулись.

Спаси виноград от весенних заморозков
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Певец ЮрКисс рассказал, что Шаман "обманул" его отца перед концертом в Донбассе

Певец Юрий Киселёв, выступающий под псевдонимом ЮрКисс, считает, что певец Ярослав Дронов, известный как Шаман, нечестно поступил с его отцом.

Певец ЮрКисс рассказал об обмане певца Шамана перед концертом в Донбассе
Как использовать опилки огороднику?
Опилки в огороде: рассказываем плюсы и минусы
Петуния будет радовать своими красками: рассказываем, что надо делать
Даём советы, чтобы листья огурцов не желтели
Госсекретарь на Украине. В огороде бузина, а в Киеве "дядька Блинкен" Дмитрий Плотников Грузия принимает меры купирования госпереворота по украинскому сценарию Любовь Степушова Залог нашей победы в СВО — полное доверие власти и народа Виктор Пахомов
Доктор Александр Мясников рассказал, что в его курятник пробралась лисица и передушила всех кур
Какую кошку выбрать: лучшие породы для каждого типа жилища
Миллионы лет назад магнитный щит Земли рухнул. Американские геофизики узнали, к чему это привело
Миллионы лет назад магнитный щит Земли рухнул. Американские геофизики узнали, к чему это привело
Последние материалы
Турист в трусах прогулялся по Майорке и разгневал местных жителей
Психологи назвали простые способы, как почувствовать себя счастливее
Знакомим с универсальным и нужным плоскорезом
Учёные нашли способ "освещения" постоянно затененных кратеров Луны
В Казахстане растет число отозванных жалоб на медорганизации в 2024 году
Эксперты рассказали, почему кошка скребет лапой возле миски
Почти четверть желающих купить жилье в новостройках не могут продать старое жилье
Subaru анонсировала производство нового Forester в США
Запечённая курица с яблоками: для этого шикарного блюда почти ничего не нужно делать
Сияй изнутри: как очистить кишечник для здоровой кожи?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников