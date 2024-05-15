Люди эволюционировали для охоты: как бег на выносливость стал нашим секретным оружием

Исследователи обнаружили, что охота с использованием бега на выносливость была общепринятой стратегией до появления современных оружий, причем человек как вид адаптировался к бегу на длительные дистанции для охоты.
Основываясь на анализе исторических данных и моделировании, Морин и Винтерхолдер утверждают, что бег требует сопоставимо мало энергии по сравнению с ходьбой, но значительно уменьшает время погони, делая её эффективнее. Они также обнаружили описания охоты на выносливость в различных климатических условиях и среди различных культур, начиная с 1500-х годов, сообщает Planet Today.
Несмотря на то что критики, такие как Уолл-Шеффлер и Банн, высказывают сомнения в эффективности и распространенности этого метода, поддержка гипотезы бега на выносливость приходит и от других ученых, подтверждающих ее анатомическими, физиологическими и археологическими данными.
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