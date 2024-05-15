Сбер выдает рекордное количество льготных ипотек: подробности по регионам и программам

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Доля льготной ипотеки в Сбербанке превысила 50%

1:31
Недвижимость

В апреле банк Сбер выдал 30,5 тысяч льготных ипотечных кредитов, что составило 53,1% от общего числа кредитов, выданных в этом месяце. Это первый случай с начала года, когда доля льготной ипотеки превысила половину всех кредитов, хотя она всё же осталась ниже пиковых значений последних месяцев прошлого года, когда она превышала 60%.

Доля льготной ипотеки в Сбербанке превысила 50%
Фото: mos.ru is licensed under public domain

Особенно заметный рост доли льготной ипотеки наблюдался в Москве и в Смоленской и Белгородской областях, где этот показатель увеличился более чем на 20 процентных пунктов.

Наибольшую популярность среди льготных программ продолжает использовать государственная поддержка, занимающая 24,3% от всех кредитных выдач банка, что на 4,2 процентных пункта больше по сравнению с мартом. Это объясняется предстоящим окончанием программы в июле текущего года. Следом идет программа "Семейная ипотека" с 23,3% от общего количества выдач.

Также аналитики Сбера фиксируют увеличение интереса к дальневосточной и арктической ипотеке, доля которых достигла 3,5%.

С 5 апреля Сбер возобновил выдачу IT-ипотеки, выдав за месяц более 1 тысячи таких кредитов, что составило 1,8% от общего числа кредитов.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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