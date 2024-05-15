Рост числа российских туристов за границей в мае: анализ популярных направлений в Азии и Африке

Россияне в мае активно посещали Азиатские страны

1:21 Your browser does not support the audio element. Туризм

В мае этого года наблюдается рост числа российских туристов, выбирающих для отдыха зарубежные направления на 13% по сравнению с прошлым годом, особенно в странах Азии и Африки.

Фото: commons.wikimedia.org by JJ Harrison (https://www.jjharrison.com.au/) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

За майские праздники значительно увеличилось количество поездок в азиатские страны. Таиланд (+54%), Китай (+93%), Южная Корея (+19%) и Мальдивы (+9%) пользуются особенной популярностью среди россиян. Вьетнам также становится всё более привлекательным, и число посетителей из России там утроилось.

Спрос на отдых в Африке вырос более чем на треть. Египет остаётся лидером среди африканских направлений, его выбрали на 37% больше россиян, чем в прошлом году. Также возрос интерес к отдыху в Марокко (+60%), на Сейшельских островах (+24%) и в ЮАР (+49%).

В Европе изменения минимальны, с общим приростом всего в 1%. Тем не менее, отдельные страны как Италия (+15%), Франция (+28%) и Испания (+16%) заметно увеличили свою популярность среди россиян.

В то же время, страны СНГ и Южная Америка стали менее привлекательными, с падением числа туристических поездок на 3% и 4% соответственно.