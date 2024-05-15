Кузбасское отделение ПФР требует возврата 1,5 млн рублей с пенсионерки за незаконное получение пенсии

Кемеровское региональное представительство Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации подало иск против жительницы Мысков, обвинив её в неправомерном получении пенсионных выплат. По данным истца, сумма неправомерно полученной пенсии составила свыше 1,5 миллиона рублей.
Пресс-служба Управления социальной защиты населения по Кемеровской области сообщила, что пенсия женщине была назначена в 2003 году на основании её заявления. Однако при этом она не упомянула, что с 1993 года уже получает пенсионные выплаты в Республике Казахстан.
В 2020 году выяснилось, что женщина получает пенсии одновременно в двух государствах, после чего выплаты в России были остановлены. К тому времени она успела получить 1 545 353 рубля.
Судебное решение обязало пенсионерку возместить полученные средства и оплатить государственную пошлину.
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