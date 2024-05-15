Восемь крутых способов носить сетчатую одежду: модные идеи для стильного образа
В погоне за модными трендами: как стильно носить сетчатую одежду?
1:31
Сетчатая одежда - новый тренд, который завоевывает мир моды! Если вы еще не решились внедрить этот стиль в свой гардероб, портал bebeautiful.in предлагает вам 8 способов, как сделать это с легкостью.
Фото: unsplash.com by Remy_Loz axellvak is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
- Боди с вышивкой: эти стильные модели стали настоящим хитом модного рынка. Сочетайте их с джинсовой курткой или шортами для эффектного образа.
- Оверсайз футболки: сетчатые футболки большого размера выглядят невероятно модно, особенно надетые поверх спортивного бюстгальтера.
- Сексуальные юбки: забудьте о стереотипах, что такой материал подходит только для спортивного стиля. Облегающая юбка с сетчатой вставкой выглядит очаровательно и сексуально.
- Кофты с сетчатыми рукавами: идеальный вариант для тех, кто хочет прикрыть фигуру, но не хочет отказываться от тренда.
- Бомберы: добавьте яркости и оригинальности своему образу, надев сетчатую куртку поверх базовой одежды.
- Платья-комбинации: одевайте их поверх джинсов или футболки для смелого и стильного наряда.
- Свитера из сетки: сделайте свой зимний образ необычным, выбрав эту стильную одежду.
- Обувь из сетки: дополните свой стиль уникальными туфлями на каблуках из сетки для неповторимого вида.
Так что не бойтесь экспериментировать с сетчатой одеждой и создавать потрясающие образы!
Оперативные новости
Присоединяйся к Pravda.Ru
Кофта-сетка крючком | Простой и подробный МК | для новичков
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru