Карри с картофелем и стручковой фасолью: приготовьте картошку по-новому, приправив имбирём и кумином

Приготовление карри с картофелем и стручковой фасолью — это быстрый и вкусный способ приготовить блюдо с яркими ароматами и многообразием вкусов.
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Этот рецепт включает такие ингредиенты, как:
растительное масло — 2 ст. л.,
кумин — 1 ч. л.,
картофель — 4-5 штук (крупных),
соль — по вкусу,
молотый чили — 0,5 ч. л,
куркума — 0,5 ч. л.,
чеснок — 2 зубчика,
имбирь — 10 грамм,
стручковая фасоль — 200 грамм,
спелый помидор (крупный, 1 штука),
томатная паста — 1 ч. л.,
половинка лайма.
Приготовление
В разогретой сковороде на растительном масле обжарьте кумин в течение 30 секунд, чтобы выделить его аромат.
Затем добавьте нарезанный кубиками картофель и готовьте 2-3 минуты. После этого приправьте картофель солью, молотым чили и куркумой, и продолжайте готовить еще 2 минуты.
Измельчите чеснок и имбирь, добавьте их к картофелю, перемешайте и готовьте еще несколько минут.
После этого положите в сковороду стручковую фасоль, мелко нарезанный помидор и томатную пасту. Перемешайте и готовьте еще несколько минут, пока картофель не станет мягким.
Снимите сковороду с огня и полейте блюдо соком лайма.
Карри с картофелем и стручковой фасолью готово! Подавайте его горячим в сочетании с рисом или лепешками. Прекрасное сочетание специй и ингредиентов обеспечит вам наслаждение ярким и вкусным блюдом. Приятного аппетита!