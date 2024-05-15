Карри с картофелем и стручковой фасолью: приготовьте картошку по-новому, приправив имбирём и кумином

Карри с картофелем и стручковой фасолью: привычная картошка с индийским колоритом

1:43 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовление карри с картофелем и стручковой фасолью — это быстрый и вкусный способ приготовить блюдо с яркими ароматами и многообразием вкусов.

Фото: flickr.com by jeffreyw is licensed under CC BY 2.0.

Этот рецепт включает такие ингредиенты, как:

растительное масло — 2 ст. л.,

кумин — 1 ч. л.,

картофель — 4-5 штук (крупных),

соль — по вкусу,

молотый чили — 0,5 ч. л,

куркума — 0,5 ч. л.,

чеснок — 2 зубчика,

имбирь — 10 грамм,

стручковая фасоль — 200 грамм,

спелый помидор (крупный, 1 штука),

томатная паста — 1 ч. л.,

половинка лайма.

Приготовление

В разогретой сковороде на растительном масле обжарьте кумин в течение 30 секунд, чтобы выделить его аромат. Затем добавьте нарезанный кубиками картофель и готовьте 2-3 минуты. После этого приправьте картофель солью, молотым чили и куркумой, и продолжайте готовить еще 2 минуты. Измельчите чеснок и имбирь, добавьте их к картофелю, перемешайте и готовьте еще несколько минут. После этого положите в сковороду стручковую фасоль, мелко нарезанный помидор и томатную пасту. Перемешайте и готовьте еще несколько минут, пока картофель не станет мягким. Снимите сковороду с огня и полейте блюдо соком лайма.

Карри с картофелем и стручковой фасолью готово! Подавайте его горячим в сочетании с рисом или лепешками. Прекрасное сочетание специй и ингредиентов обеспечит вам наслаждение ярким и вкусным блюдом. Приятного аппетита!