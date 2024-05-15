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Карри с картофелем и стручковой фасолью: приготовьте картошку по-новому, приправив имбирём и кумином

Карри с картофелем и стручковой фасолью: привычная картошка с индийским колоритом

1:43
Еда

Приготовление карри с картофелем и стручковой фасолью — это быстрый и вкусный способ приготовить блюдо с яркими ароматами и многообразием вкусов.

Карри с картофелем и стручковой фасолью: привычная картошка с индийским колоритом
Фото: flickr.com by jeffreyw is licensed under CC BY 2.0.

Этот рецепт включает такие ингредиенты, как:

  • растительное масло — 2 ст. л.,
  • кумин — 1 ч. л.,
  • картофель — 4-5 штук (крупных),
  • соль — по вкусу,
  • молотый чили — 0,5 ч. л,
  • куркума — 0,5 ч. л.,
  • чеснок — 2 зубчика,
  • имбирь — 10 грамм,
  • стручковая фасоль — 200 грамм,
  • спелый помидор (крупный, 1 штука),
  • томатная паста — 1 ч. л.,
  • половинка лайма.

Приготовление

  1. В разогретой сковороде на растительном масле обжарьте кумин в течение 30 секунд, чтобы выделить его аромат.
  2. Затем добавьте нарезанный кубиками картофель и готовьте 2-3 минуты. После этого приправьте картофель солью, молотым чили и куркумой, и продолжайте готовить еще 2 минуты.
  3. Измельчите чеснок и имбирь, добавьте их к картофелю, перемешайте и готовьте еще несколько минут.
  4. После этого положите в сковороду стручковую фасоль, мелко нарезанный помидор и томатную пасту. Перемешайте и готовьте еще несколько минут, пока картофель не станет мягким.
  5. Снимите сковороду с огня и полейте блюдо соком лайма.

Карри с картофелем и стручковой фасолью готово! Подавайте его горячим в сочетании с рисом или лепешками. Прекрасное сочетание специй и ингредиентов обеспечит вам наслаждение ярким и вкусным блюдом. Приятного аппетита!

Стручковая фасоль с картофелем карри
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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