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От бессонницы до выпадения волос: восемь распространенных симптомов приближающейся менопаузы

Сигналы от организма: как узнать, что менопауза приближается?

2:29
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Сталкиваясь с менопаузой после долгих лет менструального цикла, многие женщины переживают физические и эмоциональные изменения. Этот естественный процесс, который начинается в конце 40 или начале 50 лет, свидетельствует о завершении репродуктивной функции организма. Вот 8 распространенных симптомов приближающейся менопаузы от bebeautiful.in, на которые следует обратить внимание.

Сигналы от организма: как узнать, что менопауза приближается?
Фото: https://mykaleidoscope.ru/x/jemocii/12349-chuvstvo-trevogi-i-bessonnica-55-foto.html

Сложности со сном

Эстроген, уровень которого снижается в этот период, играет ключевую роль в регуляции сна. Некоторые женщины начинают испытывать затруднения с засыпанием или пробуждение по ночам.

Ночная потливость

Этот симптом, связанный с гормональными изменениями, может быть особенно мучительным. Женщины могут просыпаться от чрезмерного пота, что мешает нормальному сну и отдыху.

Изменения настроения

Изменения в уровне гормонов могут влиять на химию мозга, что приводит к частым сменам настроения, раздражительности и беспокойству.

Боль в груди

Это может быть вызвано изменениями в тканях груди из-за снижения уровня эстрогена. Носить удобный бюстгальтер и применение теплых компрессов может помочь облегчить дискомфорт.

Проблемы с памятью

Некоторые женщины замечают изменения в памяти и когнитивных функциях в период менопаузы. Это связано с изменениями в химии мозга, вызванными снижением уровня эстрогена.

Увеличение веса

Многие женщины замечают небольшое увеличение веса в период менопаузы. Это может быть связано с изменениями в обмене веществ и снижением уровня физической активности из-за чувства усталости.

Истончение волос

Недостаток эстрогена может привести к редкости и выпадению волос. Важно поддерживать здоровое питание, богатое питательными веществами, чтобы поддерживать здоровье волос и кожи.

Снижение либидо

Изменения в уровне гормонов также могут влиять на сексуальное влечение. Открытый разговор с партнером, интимные беседы и эксперименты с новыми способами приятного времяпрепровождения могут помочь поддерживать близость.

Эти симптомы, хотя и неприятны, обычно не представляют серьезной угрозы и могут быть управляемы с помощью соответствующего подхода к заботе о здоровье.

Симптомы климакса (менопаузы). Признаки климакса у женщин. Ранний климакс и менопауза
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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