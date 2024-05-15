Сталкиваясь с менопаузой после долгих лет менструального цикла, многие женщины переживают физические и эмоциональные изменения. Этот естественный процесс, который начинается в конце 40 или начале 50 лет, свидетельствует о завершении репродуктивной функции организма. Вот 8 распространенных симптомов приближающейся менопаузы от bebeautiful.in, на которые следует обратить внимание.
Эстроген, уровень которого снижается в этот период, играет ключевую роль в регуляции сна. Некоторые женщины начинают испытывать затруднения с засыпанием или пробуждение по ночам.
Этот симптом, связанный с гормональными изменениями, может быть особенно мучительным. Женщины могут просыпаться от чрезмерного пота, что мешает нормальному сну и отдыху.
Изменения в уровне гормонов могут влиять на химию мозга, что приводит к частым сменам настроения, раздражительности и беспокойству.
Это может быть вызвано изменениями в тканях груди из-за снижения уровня эстрогена. Носить удобный бюстгальтер и применение теплых компрессов может помочь облегчить дискомфорт.
Некоторые женщины замечают изменения в памяти и когнитивных функциях в период менопаузы. Это связано с изменениями в химии мозга, вызванными снижением уровня эстрогена.
Многие женщины замечают небольшое увеличение веса в период менопаузы. Это может быть связано с изменениями в обмене веществ и снижением уровня физической активности из-за чувства усталости.
Недостаток эстрогена может привести к редкости и выпадению волос. Важно поддерживать здоровое питание, богатое питательными веществами, чтобы поддерживать здоровье волос и кожи.
Изменения в уровне гормонов также могут влиять на сексуальное влечение. Открытый разговор с партнером, интимные беседы и эксперименты с новыми способами приятного времяпрепровождения могут помочь поддерживать близость.
Эти симптомы, хотя и неприятны, обычно не представляют серьезной угрозы и могут быть управляемы с помощью соответствующего подхода к заботе о здоровье.
Певец Юрий Киселёв, выступающий под псевдонимом ЮрКисс, считает, что певец Ярослав Дронов, известный как Шаман, нечестно поступил с его отцом.