Знали ли вы, что этот сорняк настолько полезен? Используйте корень одуванчика для лечения и детокса

Уникальные свойства одуванчика для здоровья

1:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Одуванчик имеет плохую репутацию сорняка, однако он издавна использовался как лекарственное растение для улучшения пищеварения и стимуляции аппетита. В китайской медицине корень этого растения также используется для лечения заболеваний желудка и печени.

Фото: creativecommons.org by Onderwijsgek is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en

Корень одуванчика имеет слегка горький вкус, напоминающий цикорий, поэтому его иногда используют для приготовления альтернативного кофе без кофеина.

Заваренный или приготовленный в виде сока корень одуванчика также можно использовать для детоксикации печени. Корень одуванчика помогает улучшить функцию печени, восстанавливая водно-электролитный баланс, способствует выведению токсинов, способствует увеличению выработки желчи. Исследователи приписывают эти удивительные преимущества тараксацерину, горькому соединению, содержащемуся в корне одуванчика.

Кроме того, в корне одуванчика содержится много антиоксидантов, он также обладает мочегонным действием, помогает лечить сыпь, стимулирует клетки поджелудочной железы вырабатывать инсулин.