Одуванчик имеет плохую репутацию сорняка, однако он издавна использовался как лекарственное растение для улучшения пищеварения и стимуляции аппетита. В китайской медицине корень этого растения также используется для лечения заболеваний желудка и печени.
Корень одуванчика имеет слегка горький вкус, напоминающий цикорий, поэтому его иногда используют для приготовления альтернативного кофе без кофеина.
Заваренный или приготовленный в виде сока корень одуванчика также можно использовать для детоксикации печени. Корень одуванчика помогает улучшить функцию печени, восстанавливая водно-электролитный баланс, способствует выведению токсинов, способствует увеличению выработки желчи. Исследователи приписывают эти удивительные преимущества тараксацерину, горькому соединению, содержащемуся в корне одуванчика.
Кроме того, в корне одуванчика содержится много антиоксидантов, он также обладает мочегонным действием, помогает лечить сыпь, стимулирует клетки поджелудочной железы вырабатывать инсулин.
Ольга Бузова, известная певица и телеведущая, объявила о завершении ремонта в своем жилище, которое она называет "замком".