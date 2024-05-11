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Эти ВАЗы не стареют: топ-5 лучших моделей всех времен, которые обожают российские водители

5 лучших моделей автомобилей ВАЗ, которые до сих пор остаются популярными

1:27
Авто

Автомобили ВАЗ, несмотря на критику за качество и дизайн, остаются востребованными на дорогах России благодаря своей практичности и доступности. Рассмотрим пять моделей, которые закрепились в сердцах российских автомобилистов.

5 лучших моделей автомобилей ВАЗ, которые до сих пор остаются популярными
Фото: Wikipedia by Gruzin 977 is licensed under CC BY-SA 4.0

На пятом месте — LADA 2181 "Приора," выпускавшаяся с 2007 по 2018 год. Эта популярная среди молодежи модель ценится за комфорт и простоту сборки.

Четвертое место занимает ВАЗ 2121 "Нива" — надежный внедорожник, выпуск которого начался в 1977 году. Его универсальность позволяет автомобилю быть уверенным на любом покрытии.

Третье место — за пятидверным хэтчбеком ВАЗ-2112 "Двенашка," который привлекает своей универсальностью и возможностью для тюнинга.

ВАЗ-2107 "Семерка" уверенно удерживает второе место благодаря своей легендарной прочности и простоте. Этот культовый автомобиль выпускался целых 30 лет.

Первое место по популярности занимает ВАЗ-2109 "Девятка." Легендарный автомобиль 80-90-х годов отличался надежностью и разнообразием комплектаций. Эта модель стала классикой советского автопрома, которую ценят и сегодня.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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