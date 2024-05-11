Сотрудники авиакомпании AirBaltic не разрешили россиянину по имени Глеб сесть на рейс из Стамбула в Ригу, несмотря на наличие у него шенгенской визы, как сообщает Telegram-канал Shot.
По словам Глеба, персонал авиакомпании отстранил от посадки всех российских граждан, у которых не было вида на жительство в странах Прибалтики, и пропускал на борт только обладателей этого документа.
В результате пассажиры с визами смогли пройти на посадку только после того, как их рейс уже отправился. Компания компенсировала тем, кто не смог улететь, только налог в размере 75 евро.
Дополнительно стоит отметить, что ранее в аэропорту Кольцово был инцидент, когда 10-летнего россиянина сняли с международного рейса из-за опечатки в одной букве его паспорта.
Антарктическое циркумполярное течение (АСС), самое мощное океанское течение, играет ключевую роль в климатической системе Земли.