Инцидент в аэропорту Стамбула: россияне с шенгенской визой не смогли улететь в Ригу

Летевшего в Ригу к отцу русского не пустили на рейс

0:53 Your browser does not support the audio element. Туризм

Сотрудники авиакомпании AirBaltic не разрешили россиянину по имени Глеб сесть на рейс из Стамбула в Ригу, несмотря на наличие у него шенгенской визы, как сообщает Telegram-канал Shot.

Фото: commons.wikimedia.org by Molivolo is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

По словам Глеба, персонал авиакомпании отстранил от посадки всех российских граждан, у которых не было вида на жительство в странах Прибалтики, и пропускал на борт только обладателей этого документа.

В результате пассажиры с визами смогли пройти на посадку только после того, как их рейс уже отправился. Компания компенсировала тем, кто не смог улететь, только налог в размере 75 евро.

Дополнительно стоит отметить, что ранее в аэропорту Кольцово был инцидент, когда 10-летнего россиянина сняли с международного рейса из-за опечатки в одной букве его паспорта.