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Дмитрий Медведев и Ивлеева? Блогер ответила на скандальные слухи о сотрудничестве с Кремлем

Анастасия Ивлеева шутит о сотрудничестве с Медведевым

1:09
Шоу-бизнес

Анастасия Ивлеева, известная блогер, с иронией прокомментировала слухи о "согласованном с Кремлем" проекте своего "покаянного образа" после скандальной "голой" вечеринки. В своем Telegram-канале она пошутила, что одним из авторов ее постов является Дмитрий Медведев. Эти слухи появились после того, как Telegram-канал BRIEF сообщил, что над образованием проекта работали журналисты Владимир Соловьев и Кристина Потупчик.

Анастасия Ивлеева шутит о сотрудничестве с Медведевым
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля is licensed under public domain

По данным канала, Соловьев посоветовал Ивлеевой "уйти в тень и не раздражать людей, пока страсти не утихнут", а Потупчик, предположительно, повлияла на выбор Андрея Третьякова в качестве интервьюера для ее первого после скандала интервью.

В беседе с Третьяковым, опубликованной 3 мая, Ивлеева рассказала, что отпраздновала свой 33-й день рождения на передовой в Донбассе и выразила поддержку президенту Владимиру Путину. Она также подчеркнула, что не разделяет взгляды оппозиционера Алексея Навального и активно помогает российской армии, содействуя в приобретении техники.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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