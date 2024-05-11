Дмитрий Медведев и Ивлеева? Блогер ответила на скандальные слухи о сотрудничестве с Кремлем

Анастасия Ивлеева шутит о сотрудничестве с Медведевым

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Анастасия Ивлеева, известная блогер, с иронией прокомментировала слухи о "согласованном с Кремлем" проекте своего "покаянного образа" после скандальной "голой" вечеринки. В своем Telegram-канале она пошутила, что одним из авторов ее постов является Дмитрий Медведев. Эти слухи появились после того, как Telegram-канал BRIEF сообщил, что над образованием проекта работали журналисты Владимир Соловьев и Кристина Потупчик.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля is licensed under public domain

По данным канала, Соловьев посоветовал Ивлеевой "уйти в тень и не раздражать людей, пока страсти не утихнут", а Потупчик, предположительно, повлияла на выбор Андрея Третьякова в качестве интервьюера для ее первого после скандала интервью.

В беседе с Третьяковым, опубликованной 3 мая, Ивлеева рассказала, что отпраздновала свой 33-й день рождения на передовой в Донбассе и выразила поддержку президенту Владимиру Путину. Она также подчеркнула, что не разделяет взгляды оппозиционера Алексея Навального и активно помогает российской армии, содействуя в приобретении техники.