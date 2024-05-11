Демонтируйте все ограничения: это причина, по которой в доме с кошкой не должно быть дверей

Эксперты ответили, почему в доме с кошкой не должны быть двери

0:56 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Если у вас дома живет кошка, важно держать межкомнатные двери открытыми, позволяя животному свободно перемещаться по дому.

Фото: commons.wikimedia.org by Asilverstein is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Входные двери, в отличие от межкомнатных, должны оставаться закрытыми для безопасности. Кошки чувствуют себя лучше, когда могут свободно переходить из одной комнаты в другую, особенно в малогабаритных квартирах.

Обеспечение таких условий жизни важно, потому что кошки плохо переносят ограниченное пространство, из которого они не могут выйти самостоятельно. Ограничение свободы передвижения может вызывать у них стресс, поэтому важно избегать запирания их в помещениях.

Маленькие комнаты, куда доступ животному не нужен, например туалет или кладовая, могут оставаться закрытыми. Обеспечив кошке возможность легкого перемещения по жилым пространствам, вы поможете ей чувствовать себя комфортно и безопасно в домашних условиях.