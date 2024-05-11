Если у вас дома живет кошка, важно держать межкомнатные двери открытыми, позволяя животному свободно перемещаться по дому.
Входные двери, в отличие от межкомнатных, должны оставаться закрытыми для безопасности. Кошки чувствуют себя лучше, когда могут свободно переходить из одной комнаты в другую, особенно в малогабаритных квартирах.
Обеспечение таких условий жизни важно, потому что кошки плохо переносят ограниченное пространство, из которого они не могут выйти самостоятельно. Ограничение свободы передвижения может вызывать у них стресс, поэтому важно избегать запирания их в помещениях.
Маленькие комнаты, куда доступ животному не нужен, например туалет или кладовая, могут оставаться закрытыми. Обеспечив кошке возможность легкого перемещения по жилым пространствам, вы поможете ей чувствовать себя комфортно и безопасно в домашних условиях.
Антарктическое циркумполярное течение (АСС), самое мощное океанское течение, играет ключевую роль в климатической системе Земли.