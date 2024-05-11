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Пекинская капуста: что нужно знать огороднику для ухода этой культуры

Как вырастить пекинскую капусту

1:49
Садоводство » Овощи

Пекинская капуста — один из самых популярных овощей, выращиваемых на дачных участках. Этот сорт капусты известен своим нежным вкусом и высоким содержанием витаминов и минералов, поэтому её посадка и уход требуют определенных навыков и знаний. Давайте рассмотрим, какие требования пекинская капуста предъявляет к дачнику.

Как вырастить пекинскую капусту
Фото: commons.wikimedia.org by Dirk Ingo Franke is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

1. Подготовка почвы. Пекинская капуста предпочитает плодородную и рыхлую почву. Перед посадкой необходимо хорошо вспахать участок, добавить компост или перегной для удобрения почвы и хорошо ее увлажнить.

2. Посадка рассады. Лучше всего выращивать пекинскую капусту через рассаду. Семена необходимо посеять в горшки или специальные контейнеры за 4-6 недель до высадки на грядку. Раз в неделю рассаду стоит удобрять минеральными комплексами.

3. Ухаживать за посадкой. Пекинская капуста требует регулярного полива, особенно в сухие периоды. Также рекомендуется рыхлить почву и убирать сорняки, чтобы обеспечить растениям доступ к кислороду и питательным веществам.

4. Защита от болезней и вредителей. Пекинская капуста может быть подвержена атакам различных болезней и насекомых. Для профилактики можно использовать биологические препараты, а также проводить обработку растений специальными химическими средствами.

5. Сбор урожая. Пекинскую капусту рекомендуется собирать, когда головки становятся плотными и кочаными. Чтобы сохранить свежесть и питательные свойства, лучше всего срывать капусту во влажную погоду.

Пекинская капуста в вёдрах?! Это возможно!
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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