Надежный двигатель и прочный кузов: в России продают большой седан за 600 тысяч

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Многих водителей интересует, как приобрести большой и надежный автомобиль по разумной цене. Поисками на портале njcar.ru был найден привлекательный вариант: седан от известного мирового бренда всего за 600 тысяч рублей.

Фото: Wikipedia by Tabercil is licensed under CC BY-SA 2.0

В условиях, когда цена на компактный Lada Granta с 90-сильным двигателем достигла почти 900 тысяч рублей, многие россияне стали обращать взор на вторичный авторынок. Одной из лучших альтернатив является C-класса Chevrolet Cruze, зарекомендовавший себя весьма удачно.

За 600 тысяч рублей доступен Chevrolet Cruze 2012 года с просторным салоном и багажником объемом 450 литров.

Базовый двигатель объемом 1.6 литра мощностью 109 л.с. известен своей надежностью, но требует тщательного ухода: замена ремня ГРМ каждые 60 тысяч км, чистка впускного коллектора от нагара, а также внимание к термостату и маслонасосу. Однако с этим двигателем не ассоциируются серьезные проблемы.

Мощнее, двигатель на 1.8 литра с 141 л.с., производства Ecotec от Opel, способен прослужить 350-400 тысяч км. При пробеге свыше 250 тысяч км возможны утечки масла и поломки фазорегулятора, но эти проблемы решаемы.

Механическая коробка передач D16 на Chevrolet Cruze работает отлично, однако автоматическая коробка 6T40 на моделях до рестайлинга может вызывать проблемы после 100 тысяч км пробега, и даже замена масла не всегда решает проблему.

В 2012 году были проведены улучшения, значительно исправившие ситуацию.

Chevrolet Cruze отличается отличной защитой от коррозии, но рекомендуется провести ревизию подвески сразу после покупки.