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Пластическая хирургия после похудения: восстановление формы и тонуса тела

Возможные процедуры пластической хирургии после значительного снижения веса

1:52
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Похудение, помимо улучшения внешнего вида, также снижает риски развития сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний. Однако резкое снижение веса часто сопровождается появлением избыточной, дряблой кожи, которая не поддается коррекции даже при усилиях косметологов или тренеров. Несмотря на это, существует решение. После потери веса можно избавиться от излишней кожи, восстановить тонус тканей и улучшить форму различных частей тела с помощью пластической хирургии.

Возможные процедуры пластической хирургии после значительного снижения веса
Фото: flickr.com by Charlotte Astrid is licensed under CC BY 2.0.

Контурная пластика тела (бодилифтинг) является одной из самых популярных процедур. Она позволяет подтянуть кожу на животе, создать красивую линию талии, бедер и ягодиц, а также избавиться от избыточной кожи на руках. Эта операция кардинально изменяет силуэт, возвращая легкость и красоту.

Подтяжка груди и живота также эффективны после потери веса. Подтяжка груди может быть выполнена, если достаточно собственных тканей молочной железы. В противном случае требуется установка имплантов. Подтяжка живота помогает сделать его плоским и красивым, особенно в случаях, когда диеты и упражнения не дают желаемого результата.

Проблема плоских ягодиц может быть решена методами липофилинга или увеличения при помощи имплантов. Оба варианта позволяют придать желаемую форму и объем этой области тела.

Важно помнить, что все эти операции лучше проводить после достижения оптимального веса. Они не заменяют здорового образа жизни, включающего диету и упражнения. Только комплексный подход обеспечивает идеальный результат в виде красоты и стройности на долгие годы.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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