Учёные раскрыли достоинства и недостатки растительной диеты

Учёные провели анализ 48 исследований, проведенных за последние 20 лет, которые были посвящены растительной диете. В научной статье, опубликованной в журнале PLOS ONE, они привели плюсы и минусы такого питания.
Проанализированные данные свидетельствуют о том, что в целом, как вегетарианская, так и веганская диеты ассоциируются со снижением риска ишемической болезни сердца, рака желудочно-кишечного тракта и простаты, а также смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Иными словами, растительное питание благотворно влияет на здоровье.
Тем не менее, учёные указывают, что отдельные растительные диеты способны вызвать дефицит витаминов и минералов у некоторых людей. Поэтому авторы призывают воздержаться от рекомендаций по переходу на веганство или вегетарианство до получения результатов дополнительных исследований.
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