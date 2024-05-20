Учёные раскрыли достоинства и недостатки растительной диеты

PLOS ONE: растительные диеты приведут к дефициту витаминов

0:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные провели анализ 48 исследований, проведенных за последние 20 лет, которые были посвящены растительной диете. В научной статье, опубликованной в журнале PLOS ONE, они привели плюсы и минусы такого питания.

Фото: flickr.com by liz west is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Проанализированные данные свидетельствуют о том, что в целом, как вегетарианская, так и веганская диеты ассоциируются со снижением риска ишемической болезни сердца, рака желудочно-кишечного тракта и простаты, а также смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Иными словами, растительное питание благотворно влияет на здоровье.

Тем не менее, учёные указывают, что отдельные растительные диеты способны вызвать дефицит витаминов и минералов у некоторых людей. Поэтому авторы призывают воздержаться от рекомендаций по переходу на веганство или вегетарианство до получения результатов дополнительных исследований.