Певица Диана Гурцкая пожаловалась на боль из-за смерти мужа: "Ровно год, как тебя нет рядом"

Певица Диана Гурцкая, у которой в прошлом году умер супруг, рассказала, что время не лечит её боль.
Гурцкая разместила в "Инстаграме"* серию семейных снимков с мужем и сыном. Она назвала банальностью выражение о том, что "время лечит"
"Время учит жить с болью и тоской, но не избавляет от них", — объяснила певица.
Исполнительница хита "Ты знаешь, мама" призналась, что пытается "сбежать от себя" в книгах, но это ей не помогает.
"Ровно год, как тебя нет рядом", — написала артистка, отметив, что супруг для неё "вечность".
Муж певицы, заместитель министра науки и высшего образования РФ Пётр Кучеренко, умер при самолётном перелёте с Кубы в Россию.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
На сольном концерте в Киеве Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, встретил недовольство публики после исполнения своих старых русскоязычных песен.