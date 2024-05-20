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Певица Диана Гурцкая пожаловалась на боль из-за смерти мужа: "Ровно год, как тебя нет рядом"

Овдовевшая Диана Гурцкая рассказала о своих страданиях

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Шоу-бизнес

Певица Диана Гурцкая, у которой в прошлом году умер супруг, рассказала, что время не лечит её боль.

Овдовевшая Диана Гурцкая рассказала о своих страданиях
Фото: https://www.instagram.com/diana.gurtskaya.official by Инстаграм Дианы Гурцкой is licensed under public doman

Гурцкая разместила в "Инстаграме"* серию семейных снимков с мужем и сыном. Она назвала банальностью выражение о том, что "время лечит"

"Время учит жить с болью и тоской, но не избавляет от них", — объяснила певица.

Исполнительница хита "Ты знаешь, мама" призналась, что пытается "сбежать от себя" в книгах, но это ей не помогает.

"Ровно год, как тебя нет рядом", — написала артистка, отметив, что супруг для неё "вечность".

Муж певицы, заместитель министра науки и высшего образования РФ Пётр Кучеренко, умер при самолётном перелёте с Кубы в Россию.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Диана Гурцкая убита горем из-за смерти мужа История любви певицы и адвоката Петра Кучеренко
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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