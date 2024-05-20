Воздушный омлет с куркумой, сыром чеддер и орегано: вкусный и сытный завтрак

Омлет с куркумой и сыром: идеальный вариант для завтрака

0:54 Your browser does not support the audio element. Еда

Яйца с куркумой и сыром — идеальный вариант для завтрака, который обеспечит чувство сытости до обеда.

Фото: flickr.com by vidalia_11 is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты

2 чайные ложки канолового/рапсового масла

4 яйца

4 ломтика сыра чеддер

Хлопья чили по желанию

Молотый чёрный перец по необходимости

1 чайная ложка куркумы

Вода по мере необходимости

Орегано

Соль по необходимости

Зелёный лук

Приготовление

Поставьте сковороду на средний огонь и налейте масло. Взбейте в миске яйца с водой и куркумой. Вылейте в сковороду, накройте крышкой и готовьте минимум 5 минут. Снимите крышку и добавьте ломтики сыра чеддер, посолите и поперчите. Снова накройте сковороду крышкой на минуту, пока сыр не расплавится. Украсьте орегано, зелёным луком, хлопьями чили.