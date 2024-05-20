Воздушный омлет с куркумой, сыром чеддер и орегано: вкусный и сытный завтрак
Омлет с куркумой и сыром: идеальный вариант для завтрака
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Яйца с куркумой и сыром — идеальный вариант для завтрака, который обеспечит чувство сытости до обеда.
Фото: flickr.com by vidalia_11 is licensed under CC BY 2.0.
Ингредиенты
- 2 чайные ложки канолового/рапсового масла
- 4 яйца
- 4 ломтика сыра чеддер
- Хлопья чили по желанию
- Молотый чёрный перец по необходимости
- 1 чайная ложка куркумы
- Вода по мере необходимости
- Орегано
- Соль по необходимости
- Зелёный лук
Приготовление
- Поставьте сковороду на средний огонь и налейте масло. Взбейте в миске яйца с водой и куркумой. Вылейте в сковороду, накройте крышкой и готовьте минимум 5 минут.
- Снимите крышку и добавьте ломтики сыра чеддер, посолите и поперчите. Снова накройте сковороду крышкой на минуту, пока сыр не расплавится.
- Украсьте орегано, зелёным луком, хлопьями чили.
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Как готовить омлет. Омлет с картошкой и куркумой