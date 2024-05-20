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Воздушный омлет с куркумой, сыром чеддер и орегано: вкусный и сытный завтрак

Омлет с куркумой и сыром: идеальный вариант для завтрака

0:54
Еда

Яйца с куркумой и сыром — идеальный вариант для завтрака, который обеспечит чувство сытости до обеда. 

Омлет с куркумой и сыром: идеальный вариант для завтрака
Фото: flickr.com by vidalia_11 is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты

  • 2 чайные ложки канолового/рапсового масла
  • 4 яйца
  • 4 ломтика сыра чеддер
  • Хлопья чили по желанию
  • Молотый чёрный перец по необходимости
  • 1 чайная ложка куркумы
  • Вода по мере необходимости
  • Орегано
  • Соль по необходимости
  • Зелёный лук

Приготовление

  1. Поставьте сковороду на средний огонь и налейте масло. Взбейте в миске яйца с водой и куркумой. Вылейте в сковороду, накройте крышкой и готовьте минимум 5 минут.
  2. Снимите крышку и добавьте ломтики сыра чеддер, посолите и поперчите. Снова накройте сковороду крышкой на минуту, пока сыр не расплавится.
  3. Украсьте орегано, зелёным луком, хлопьями чили.
Как готовить омлет. Омлет с картошкой и куркумой
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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