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В 2023 россияне вернули полисов страхования на 48 млрд рублей — но страховщики навряд ли это почувствуют

Россияне вернули 739 298 договоров страхования благодаря "периоду охлаждения"

1:03
Страхование

В 2023 году россияне вернули 739 298 договоров страхования благодаря "периоду охлаждения", сообщает Телеграм-канал "Страховой случай" со ссылкой на отчёт Банка России.

Россияне вернули 739 298 договоров страхования благодаря "периоду охлаждения"
Фото: freepik.com is licensed under public domain

По данным ЦБ, потребители отказались от следующих видов страхования:

• 295 тысяч договоров страхования от несчастного случая;

• 168 тысяч договоров страхования жизни, из них 109 тысяч — полисы кредитного страхования жизни;

• 148 тысяч договоров страхования имущества граждан (кроме авто).

Всего благодаря расторжению договоров россияне вернули 48 млрд рублей. Хотя на фоне 300 млн проданных страховыми компаниями в 2023 году полисов эта цифра не кажется слишком большой, констатирует "Страховой случай".

Ранее более трети водителей получили максимальную скидку по ОСАГО за безаварийное вождение.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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