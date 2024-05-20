В 2023 россияне вернули полисов страхования на 48 млрд рублей — но страховщики навряд ли это почувствуют

В 2023 году россияне вернули 739 298 договоров страхования благодаря "периоду охлаждения", сообщает Телеграм-канал "Страховой случай" со ссылкой на отчёт Банка России.
По данным ЦБ, потребители отказались от следующих видов страхования:
• 295 тысяч договоров страхования от несчастного случая;
• 168 тысяч договоров страхования жизни, из них 109 тысяч — полисы кредитного страхования жизни;
• 148 тысяч договоров страхования имущества граждан (кроме авто).
Всего благодаря расторжению договоров россияне вернули 48 млрд рублей. Хотя на фоне 300 млн проданных страховыми компаниями в 2023 году полисов эта цифра не кажется слишком большой, констатирует "Страховой случай".
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