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Готовим виноград к богатому урожаю: проводим обрезку и придаём кустам правильную форму — вот как это нужно сделать

Как правильно проводить обрезку винограда для хорошего урожая?

2:07
Садоводство » Советы

Виноград — одна из самых популярных садовых культур, выращиваемых на приусадебных участках. Для получения хорошего урожая важно правильно проводить обрезку. Процедура помогает создать правильную форму куста, обеспечивая равномерное освещение и улучшая циркуляцию воздуха внутри кроны. Это помогает развитию здоровых побегов и ягод, пишет Общественная Служба Новостей.

Как правильно проводить обрезку винограда для хорошего урожая?
Фото: Pravda.Ru by Вадим Горшенин

Сроки обрезки зависят от региона и климатических условий, но есть несколько общих правил:

Весенняя обрезка. Проводят до распускания почек. Оставляют не больше 4-х однолетних побегов.

Летняя обрезка. Проводится в начале июня. Удаляется поросль длиной не более 15 см. В июле производят прищипывание ростков, в течение лета пасынкуют и делают чеканку (обрезку верхушек побегов).

Осенняя обрезка. Через 2 недели после сбора урожая проводят осеннюю обрезку. Оставляют лишь молодые и здоровые плети толщиной не более 7 мм с большим количеством глазков.

Формирование куста важно делать ежегодно. В первый год стимулируют развитие нижних почек, другие части лозы удаляют. Сохранённые почки дадут побеги. Их наклоняют и подвязывают. Осенью проводят подрезку побегов: один оставляют коротким с двумя почками, другой длинным с 4-мя почками.

Обрезают виноград штамбовым либо бесштамбовым способами. При выборе следует ориентироваться на климатические условия и свои предпочтения.

Перед началом борьбы с вредителями удаляют повреждённые побеги и мусор, после чего проводят обработку (обычно во 2 половине апреля). Важно это сделать до раскрытия почек. Используют медный купорос.

Следующую обработку рекомендуется проводить через две недели после первой. Используют фунгициды на основе меди.

При такой Обрезке винограда Вы всегда будете с Урожаем! Обрезка винограда для Начинающих!
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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