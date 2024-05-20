Готовим виноград к богатому урожаю: проводим обрезку и придаём кустам правильную форму — вот как это нужно сделать

Как правильно проводить обрезку винограда для хорошего урожая?

2:07 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Виноград — одна из самых популярных садовых культур, выращиваемых на приусадебных участках. Для получения хорошего урожая важно правильно проводить обрезку. Процедура помогает создать правильную форму куста, обеспечивая равномерное освещение и улучшая циркуляцию воздуха внутри кроны. Это помогает развитию здоровых побегов и ягод, пишет Общественная Служба Новостей.

Фото: Pravda.Ru by Вадим Горшенин

Сроки обрезки зависят от региона и климатических условий, но есть несколько общих правил:

Весенняя обрезка. Проводят до распускания почек. Оставляют не больше 4-х однолетних побегов.

Летняя обрезка. Проводится в начале июня. Удаляется поросль длиной не более 15 см. В июле производят прищипывание ростков, в течение лета пасынкуют и делают чеканку (обрезку верхушек побегов).

Осенняя обрезка. Через 2 недели после сбора урожая проводят осеннюю обрезку. Оставляют лишь молодые и здоровые плети толщиной не более 7 мм с большим количеством глазков.

Формирование куста важно делать ежегодно. В первый год стимулируют развитие нижних почек, другие части лозы удаляют. Сохранённые почки дадут побеги. Их наклоняют и подвязывают. Осенью проводят подрезку побегов: один оставляют коротким с двумя почками, другой длинным с 4-мя почками.

Обрезают виноград штамбовым либо бесштамбовым способами. При выборе следует ориентироваться на климатические условия и свои предпочтения.

Перед началом борьбы с вредителями удаляют повреждённые побеги и мусор, после чего проводят обработку (обычно во 2 половине апреля). Важно это сделать до раскрытия почек. Используют медный купорос.

Следующую обработку рекомендуется проводить через две недели после первой. Используют фунгициды на основе меди.