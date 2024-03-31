Вот что нужно посадить под виноградом: решите проблему нехватки места на участке

Большинство дачников сталкиваются с проблемой нехватки места для посадки новых сортов и культур каждый год. Возможность сажать растения поближе друг к другу решает проблему, но возникает вопрос совместимости различных культур. Рассказываем, что можно посадить под виноградом.
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Важно учитывать следующие моменты:
Избегайте соседства светолюбивых и тенелюбивых растений, чтобы они не конкурировали за свет.
Учтите корневую систему: растения с поверхностными корнями могут лишать соседей питательных веществ.
Благоприятные соседи для винограда:
Цветы однолетники с неглубокой корневой системой, например, примула или заячья капуста.
Клубника, которая не только уживается с виноградом, но и улучшает качество плодов.
Растения, обогащающие почву азотом, такие как горох, бобы и соя.
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