Вот что нужно посадить под виноградом: решите проблему нехватки места на участке

Под виноградом отлично растут некоторые культуры

1:14 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Большинство дачников сталкиваются с проблемой нехватки места для посадки новых сортов и культур каждый год. Возможность сажать растения поближе друг к другу решает проблему, но возникает вопрос совместимости различных культур. Рассказываем, что можно посадить под виноградом.

Фото: commons.wikimedia.org by Brutilation is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Важно учитывать следующие моменты:

Избегайте соседства светолюбивых и тенелюбивых растений, чтобы они не конкурировали за свет.

Учтите корневую систему: растения с поверхностными корнями могут лишать соседей питательных веществ.

Благоприятные соседи для винограда:

Цветы однолетники с неглубокой корневой системой, например, примула или заячья капуста.

Клубника, которая не только уживается с виноградом, но и улучшает качество плодов.

Растения, обогащающие почву азотом, такие как горох, бобы и соя.

Зелень: щавель, укроп, петрушка, салат, редис, лук.

Не рекомендуется сажать вблизи винограда:

Картофель, томаты, морковь, перец, кукуруза и подсолнечник, которые истощают почву.

Допускать рост сорняков, особенно пырея.

Пряные травы и лекарственные растения, такие как пижма, девятисил и зверобой.