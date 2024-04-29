Как распознать скрытую болезнь вашего питомца по одному простому признаку: прием бывалых кошатников

Кошка с высунутым языком выглядит смешно.
Однако для заботливых владельцев это может вызвать тревогу, так как возникают опасения за здоровье животного. Важно понимать, что в некоторых случаях высунутый язык может быть серьёзным симптомом.
Тем не менее, не всегда есть повод для беспокойства. Давайте рассмотрим различные ситуации.
Ситуации, когда беспокоиться не стоит:
Если кошка высунула язык во время сна, это нормально. Это свидетельствует о том, что она полностью расслаблена. Также не стоит беспокоиться, если на улице жарко. В жаркую погоду кошки могут высовывать язык для регуляции температуры тела.
Иногда кошка может высунуть язык, замерев и сосредоточившись на чем-то, что не должно вызывать у владельца тревоги.
Ситуации, когда стоит насторожиться:
Если у кошки затруднено дыхание с высунутым языком, это может быть сигналом к посещению ветеринара.
Часто высунутый язык может указывать на проблемы с дыханием из-за болезней сердечно-сосудистой, мочевыделительной или дыхательной систем.
Также это может быть признаком воспаления слизистой оболочки рта.
Необходимо принять меры, если есть подозрение, что кошка получила травму.
Одуванчик имеет плохую репутацию сорняка, однако он издавна использовался как лекарственное растение для улучшения пищеварения и стимуляции аппетита.