Как распознать скрытую болезнь вашего питомца по одному простому признаку: прием бывалых кошатников

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Ветеринары рассказали, зачем кошка высовывает язык

1:21
Зоосфера » Кошки

Кошка с высунутым языком выглядит смешно.

Ветеринары рассказали, зачем кошка высовывает язык
Фото: disk.yandex.ru by ewwl is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Однако для заботливых владельцев это может вызвать тревогу, так как возникают опасения за здоровье животного. Важно понимать, что в некоторых случаях высунутый язык может быть серьёзным симптомом.

Тем не менее, не всегда есть повод для беспокойства. Давайте рассмотрим различные ситуации.

Ситуации, когда беспокоиться не стоит:

Если кошка высунула язык во время сна, это нормально. Это свидетельствует о том, что она полностью расслаблена. Также не стоит беспокоиться, если на улице жарко. В жаркую погоду кошки могут высовывать язык для регуляции температуры тела.

Иногда кошка может высунуть язык, замерев и сосредоточившись на чем-то, что не должно вызывать у владельца тревоги.

Ситуации, когда стоит насторожиться:

Если у кошки затруднено дыхание с высунутым языком, это может быть сигналом к посещению ветеринара.

Часто высунутый язык может указывать на проблемы с дыханием из-за болезней сердечно-сосудистой, мочевыделительной или дыхательной систем.

Также это может быть признаком воспаления слизистой оболочки рта.

Необходимо принять меры, если есть подозрение, что кошка получила травму.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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