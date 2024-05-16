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Противоречивые прически: как выбрать стиль, который молодит

Какие прически могут выдать возраст: взгляд стилиста

1:18
Моя семья » Красота и стиль

Правильный выбор прически может не только подчеркнуть молодость, но и, наоборот, добавить лет. Согласно стилисту по волосам и визажисту Марине Гуторовой, существует несколько типов укладок, которые могут прибавить возраст.

Какие прически могут выдать возраст: взгляд стилиста
Фото: unsplash.com by Christopher Campbell chrisjoelcampbell is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Слишком гладкие прически подчеркивают все детали, включая следы усталости и морщинки. Часто такие укладки, считает Гуторова, не только не выглядят стильно, но и создают впечатление небрежных волос.

Другим экстремальным вариантом, по мнению стилиста, являются начесы. На фотографиях 70-80-х годов женщины часто выглядят старше, в основном из-за таких причесок. Сегодня этот стиль устарел и в большинстве случаев подходит лишь для ретро-вечеринок.

Химическая завивка, особенно при создании мелких кудрей, также может придать лишних лет. Однако крупные и небрежные волны, напротив, могут придать образу молодости и свежести.

Стилист выделила также прическу "ракушка" как неуместный выбор для вечерних укладок. Несмотря на ее красоту и изысканность, она, по мнению Гуторовой, добавляет возраст и выглядит чересчур официально, поэтому подходит лишь для особых случаев.


Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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