Противоречивые прически: как выбрать стиль, который молодит

Какие прически могут выдать возраст: взгляд стилиста

1:18 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Правильный выбор прически может не только подчеркнуть молодость, но и, наоборот, добавить лет. Согласно стилисту по волосам и визажисту Марине Гуторовой, существует несколько типов укладок, которые могут прибавить возраст.

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Слишком гладкие прически подчеркивают все детали, включая следы усталости и морщинки. Часто такие укладки, считает Гуторова, не только не выглядят стильно, но и создают впечатление небрежных волос.

Другим экстремальным вариантом, по мнению стилиста, являются начесы. На фотографиях 70-80-х годов женщины часто выглядят старше, в основном из-за таких причесок. Сегодня этот стиль устарел и в большинстве случаев подходит лишь для ретро-вечеринок.

Химическая завивка, особенно при создании мелких кудрей, также может придать лишних лет. Однако крупные и небрежные волны, напротив, могут придать образу молодости и свежести.

Стилист выделила также прическу "ракушка" как неуместный выбор для вечерних укладок. Несмотря на ее красоту и изысканность, она, по мнению Гуторовой, добавляет возраст и выглядит чересчур официально, поэтому подходит лишь для особых случаев.



