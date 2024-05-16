Аналитики выяснили, что 60% россиян готовы отказаться от своих автомобилей из-за пробок, дорогого топлива и запчастей

Исследование: 60% россиян готовы сменить личный автомобиль на общественный транспорт

1:13 Your browser does not support the audio element. Страхование

По результатам опроса, проведенного компаниями "Ренессанс Страхование" и "Автокод", 60% российских граждан готовы отказаться от использования личных автомобилей при определенных условиях, как сообщает РБК.

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Аналитики выяснили, что основной причиной такого решения является развитие общественного транспорта (29%). Другими важными факторами стали рост цен на топливо (25%), нехватка или подорожание запчастей (22% и 17%), а также пробки и проблемы с парковками (18%).

Большинство россиян, готовых отказаться от личного автомобиля, рассматривают общественный транспорт как основную альтернативу (59%). Также респонденты указали на такси (37%) и каршеринг (27%) как на возможные замены. Велосипед или мотоцикл выбрали бы 23% и 17% опрошенных, а 11% предпочли бы самокат.

Рост цен на топливо вызывает беспокойство у значительной части участников опроса: 32% считают их очень высокими, а более 50% респондентов считают их высокими, но приемлемыми.