Как отличить ворону от ворона: ответ дали в ленинградском зоопарке

1:27 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Сотрудники ленинградского зоопарка рассказали о различиях между вороном и вороной. Специалисты отмечают, что различий у этих птиц гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд. Об этом они рассказали в Telegram зоопарка.

Фото: commons.wikimedia.org by Frank Schulenburg, CC BY-SA 4.0

Обе птицы принадлежат к семейству врановых и ведут социальный образ жизни. Они являются всеядными и могут питаться как животной, так и растительной пищей. Высокий интеллект этих пернатых позволяет им решать задачи и с точностью воспроизводить человеческую речь и различные звуки.

Ворона, как правило, обитает возле людей, в то время как ворон предпочитает более удаленные места. Определить, какая птица перед вами, можно по нескольким факторам.

Если в небе пролетает большая стая пернатых, это, скорее всего, вороны, так как они предпочитают жить группами. Вороны, в свою очередь, чаще обитают парами. "Если вы слышите чёткое ʺкарр/крраʺ, то это ворона, а если раздается почти мурлыкающее ʺкрр-кррʺ, то — ворон", — сообщили в зоопарке.

Кроме того, птицы различаются по размеру и внешнему виду. Взрослая особь вороны может достигать 80 сантиметров в длину, в то время как вороны вырастают до 60 сантиметров. Клюв у ворона массивный и изогнутый, тогда как у вороны он тоньше и короче.

Уточнения

Во́рон (лат. Corvus corax) — вид птиц из рода воронов отряда воробьинообразных. Обитающий в Северном полушарии, этот вид является наиболее широко распространённым из всех врановых и одним из умнейших на планете.



Ленинградский зоологический парк - один из старейших зоопарков России и один из самых северных зоопарков мира. Основан 2 (14) августа 1865.

