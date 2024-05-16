Самые дорогие отельные бронирования россиян на майские праздники

В мае дороже всего россияне отдохнули в Дубае и на Сейшелах

1:03 Your browser does not support the audio element. Туризм

Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip раскрыли стоимость самых дорогих отельных бронирований россиян, сделанных в период майских праздников. Результаты исследования попали в распоряжение "Известий".

Фото: commons.wikimedia.org by Mandarin Oriental Hotel Group is licensed under CC BY-SA 3.0

Самые дорогие бронирования были на Сейшелах. Шесть российских туристов заплатили более 2,1 миллиона рублей за 11 дней проживания в пятизвездочном отеле.

На втором месте оказался отдых в Дубае. Трое туристов потратили 1,7 миллиона рублей за пятидневное проживание в отеле категории "пять звезд" с завтраками. Третье место занял другой эмират ОАЭ — Абу-Даби, где недельная поездка для троих обошлась в 1,2 миллиона рублей.

В топ-5 также вошли семидневный отпуск в Париже на четверых (1,1 миллиона рублей) и пятидневное путешествие в Токио на троих (около 820 тысяч рублей).