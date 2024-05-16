Готовим смузи из тофу, клубники, виноградного сока и банана: простой рецепт оригинального напитка

Это восхитительный смузи, приготовленный из клубники, тофу, миндального молока, виноградного сока, арахисового масла, банана и кубиков льда. Интересный и простой рецепт напитка, который можно попробовать дома!
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Ингредиенты
200 г тофу
1,5 стакана миндального молока
2 столовые ложки арахисового масла
2 банана
100 г клубники
1/2 стакана сока чёрного винограда
1/2 стакана кубиков льда
2 веточки листьев мяты
Приготовление
В блендере смешайте тофу, ягоды, миндальное молоко, виноградный сок, банан и арахисовое масло. Накройте крышкой и взбейте до получения однородной массы. Украсьте клубникой и листьями мяты.