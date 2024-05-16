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Готовим смузи из тофу, клубники, виноградного сока и банана: простой рецепт оригинального напитка

Как приготовить смузи из тофу и клубники

0:51
Еда

Это восхитительный смузи, приготовленный из клубники, тофу, миндального молока, виноградного сока, арахисового масла, банана и кубиков льда. Интересный и простой рецепт напитка, который можно попробовать дома!

Как приготовить смузи из тофу и клубники
Фото: flickr.com by Danny Nicholson is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты

  • 200 г тофу
  • 1,5 стакана миндального молока
  • 2 столовые ложки арахисового масла
  • 2 банана
  • 100 г клубники
  • 1/2 стакана сока чёрного винограда
  • 1/2 стакана кубиков льда
  • 2 веточки листьев мяты

Приготовление

В блендере смешайте тофу, ягоды, миндальное молоко, виноградный сок, банан и арахисовое масло. Накройте крышкой и взбейте до получения однородной массы. Украсьте клубникой и листьями мяты. 

Клубнично-банановый смузи — видеорецепт
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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