Готовим смузи из тофу, клубники, виноградного сока и банана: простой рецепт оригинального напитка

Как приготовить смузи из тофу и клубники

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Это восхитительный смузи, приготовленный из клубники, тофу, миндального молока, виноградного сока, арахисового масла, банана и кубиков льда. Интересный и простой рецепт напитка, который можно попробовать дома!

Фото: flickr.com by Danny Nicholson is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты

200 г тофу

1,5 стакана миндального молока

2 столовые ложки арахисового масла

2 банана

100 г клубники

1/2 стакана сока чёрного винограда

1/2 стакана кубиков льда

2 веточки листьев мяты

Приготовление

В блендере смешайте тофу, ягоды, миндальное молоко, виноградный сок, банан и арахисовое масло. Накройте крышкой и взбейте до получения однородной массы. Украсьте клубникой и листьями мяты.