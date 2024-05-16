Держитесь от них подальше: топ-5 смартфонов с самым мощным излучением

Сайт Stocklytics составил топ-5 смартфонов с самым мощным излучением. Чтобы посильней напугать обывателей, они названы «радиоактивными».
Степень потенциально вредного воздействия микроволн на человека SAR измеряют в Вт/кг.
(два значения SAR – приходящиеся на ухо и на тело)
Как видно, модели уже не новые – те, кто часто меняет гаджеты, от них уже избавились.
Эти цифры близки к предельным, но укладываются в нормативы – очень строгие, надо сказать. Кроме того, масштабным исследованием полностью опровергнут вред излучения телефонов для мозга.
Дальнейшее развитие технологий вызывает обеспокоенность у авторов рейтинга. Они напоминают, что спектр излучения 5G гораздо шире – до 80 ГГц, а там уже и 6G не за горами.
Кучера считает, что настоящими патриотами являются бойцы, сражающиеся на фронте.