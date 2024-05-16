Держитесь от них подальше: топ-5 смартфонов с самым мощным излучением

Stocklytics составил топ-5 самых "радиоактивных" смартфонов

1:33 Your browser does not support the audio element. Наука Технологии

Сайт Stocklytics составил топ-5 смартфонов с самым мощным излучением. Чтобы посильней напугать обывателей, они названы «радиоактивными».

Фото: Pexels by Hassan OUAJBIR is licensed under CC0

Степень потенциально вредного воздействия микроволн на человека SAR измеряют в Вт/кг.

Топ-5 самых «радиоактивных» смартфонов

(два значения SAR – приходящиеся на ухо и на тело)

Xiaomi Mi A1 — 1,75 и 0,76 Вт/кг; Xiaomi Mi A1 LTE — 1,75 и 0,76 Вт/кг; Xiaomi Mi Max 3 — 1,58 и 1,45 Вт/кг; Xiaomi Mi Mix 3 5G — 1,56 и 1,56 Вт/кг; Samsung Galaxy A23 5G — 1,49 и 1,25 Вт/кг.

Как видно, модели уже не новые – те, кто часто меняет гаджеты, от них уже избавились.

Эти цифры близки к предельным, но укладываются в нормативы – очень строгие, надо сказать. Кроме того, масштабным исследованием полностью опровергнут вред излучения телефонов для мозга.

Дальнейшее развитие технологий вызывает обеспокоенность у авторов рейтинга. Они напоминают, что спектр излучения 5G гораздо шире – до 80 ГГц, а там уже и 6G не за горами.