Агентство по страхованию вкладов исключило Тагилбанк из реестра из-за его ликвидации и отзыва лицензии

АСВ исключило Тагилбанк из системы страхования вкладов после ликвидации

1:45 Your browser does not support the audio element. Страхование

Агентство по страхованию вкладов объявило об исключении Тагилбанка (г. Нижний Тагил, № 336 по реестру банков) из реестра банков — участников системы страхования вкладов. Это решение связано с внесением в Единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации данного кредитного учреждения.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Банк России отозвал лицензию у Тагилбанка на проведение банковских операций 20 июля 2018 года. Это решение было вызвано несоблюдением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России. Регулятор также отметил наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков Тагилбанка.

"Деятельность Тагилбанка на протяжении длительного времени являлась убыточной ввиду низкой эффективности использовавшейся бизнес-модели. Кроме того, в рамках осуществления надзорных мероприятий регулятором установлено наличие на балансе кредитной организации имущества, учтенного по существенно завышенной стоимости", — пояснил регулятор.

Таким образом, в настоящее время в систему страхования вкладов входят 597 кредитных организаций. Из них 294 действующих банка имеют лицензию на привлечение вкладов от физических лиц и ведение их счетов.

Еще три кредитные организации, хотя и продолжают работать, утратили право привлекать вклады и вести счета физических лиц. В отношении 300 кредитных организаций проводятся ликвидационные процедуры, как сообщает портал Banki. ru.