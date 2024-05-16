Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Исследование коррозии автомобилей: какие марки наиболее подвержены ржавчине
Расслабляем тело по даосской практике, которую могут выполнить все
Жители Майорки пожаловались на сношающихся на улице британцев
Комик Гарик Харламов рассказал, что похудел на 20 килограммов
Меблировка квартиры от застройщика дешевле самостоятельной на 30%
Эксперты ответили, почему кошки трутся о ноги хозяев
Лучшие три масла для ухода за кожей
Появились первые отзывы на сериал "Универ. 13 лет спустя"
Stocklytics составил топ-5 самых "радиоактивных" смартфонов
Агентство по страхованию вкладов исключило Тагилбанк из реестра из-за его ликвидации и отзыва лицензии

АСВ исключило Тагилбанк из системы страхования вкладов после ликвидации

1:45
Страхование

Агентство по страхованию вкладов объявило об исключении Тагилбанка (г. Нижний Тагил, № 336 по реестру банков) из реестра банков — участников системы страхования вкладов. Это решение связано с внесением в Единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации данного кредитного учреждения.

АСВ исключило Тагилбанк из системы страхования вкладов после ликвидации
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Банк России отозвал лицензию у Тагилбанка на проведение банковских операций 20 июля 2018 года. Это решение было вызвано несоблюдением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России. Регулятор также отметил наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков Тагилбанка.

"Деятельность Тагилбанка на протяжении длительного времени являлась убыточной ввиду низкой эффективности использовавшейся бизнес-модели. Кроме того, в рамках осуществления надзорных мероприятий регулятором установлено наличие на балансе кредитной организации имущества, учтенного по существенно завышенной стоимости", — пояснил регулятор.

Таким образом, в настоящее время в систему страхования вкладов входят 597 кредитных организаций. Из них 294 действующих банка имеют лицензию на привлечение вкладов от физических лиц и ведение их счетов.

Еще три кредитные организации, хотя и продолжают работать, утратили право привлекать вклады и вести счета физических лиц. В отношении 300 кредитных организаций проводятся ликвидационные процедуры, как сообщает портал Banki. ru.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
"Не Цой и не герой": Оскар Кучера прошёлся по Шаману

Кучера считает, что настоящими патриотами являются бойцы, сражающиеся на фронте.

Оскар Кучера высказался о патриотизме Шамана
Яна Поплавская не отрицает, что шоу "Звёзды" могло не выйти в эфир из-за её критики
"Люди отказываются жрать это": стало известно, почему очередной выпуск шоу "Звёзды" не появился в эфире
Всплеск русофобии в "Яндекс.Такси": запрет на российские флаги и репрессии водителей
Агентство США по международному развитию заказало у украинского завода ОМЗ "Карпаты" 300 вагонов-зерновозов
Киев стягивает в Волчанск всех, массированный обстрел Крыма ракетами ATACMS Дмитрий Плотников После взятия Работина ВС РФ будут развивать успех, чтобы снять угрозу Крыму Любовь Степушова Чтобы быть большим оригиналом, надо писать большую литературу Сергей Лебедев
Станислав Садальский высказался о наряде Лены Лениной на Каннском фестивале
Рубленые котлеты из куриной грудки: лёгкий диетический ужин для всей семьи
Гипотеза великого советского учёного о зарождении жизни в космосе нашла практическое подтверждение
Гипотеза великого советского учёного о зарождении жизни в космосе нашла практическое подтверждение
Последние материалы
Лучшие три масла для ухода за кожей
Появились первые отзывы на сериал "Универ. 13 лет спустя"
АСВ исключило Тагилбанк из системы страхования вкладов после ликвидации
Stocklytics составил топ-5 самых "радиоактивных" смартфонов
Как приготовить смузи из тофу и клубники
Киев стягивает в Волчанск всех, массированный обстрел Крыма ракетами ATACMS
Как защитить автомобиль от угона: возвращение к физическим блокировкам
Лук и шпинат нужно исключить из рациона при панкреатите
В мае дороже всего россияне отдохнули в Дубае и на Сейшелах
Какие прически могут выдать возраст: взгляд стилиста
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников