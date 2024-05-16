В современном мире методы угона автомобилей становятся всё более зависимыми от электроники, что позволяет злоумышленникам легко открывать и заводить машины.
Однако, старинные физические блокировки, такие как блокировка рулевого колеса, педалей или коробки передач, оказываются неожиданно эффективными против современных угонщиков, не умеющих обращаться с архаичными методами защиты.
Повышенная зависимость угонщиков от электронных устройств делает их уязвимыми перед физическими блокировками, которые снова набирают популярность. Также владельцы автомобилей могут защитить свои машины, храня ключи вдали от дверей и используя специальные чехлы, блокирующие сигналы, а некоторые современные автомобили предлагают опцию отключения безключевого доступа.
Кучера считает, что настоящими патриотами являются бойцы, сражающиеся на фронте.