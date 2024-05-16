Гастроэнтеролог Лебедева: лук, шпинат и алкоголь необходимо исключить из рациона при панкреатите

Каковы симптомы панкреатита и какие продукты нельзя употреблять при этом заболевании, рассказала гастроэнтеролог и эндокринолог Диляра Лебедева.
О серьёзных проблемах с поджелудочной железой могут свидетельствовать вздутие живота и быстрая потеря веса без усилий. А также тошнота, рвота и лихорадка, сообщила врач в своём Telegram-канале.
При панкреатите очень важно правильное питание.
"В списке — нежирное мясо, нежирная рыба, крупы и кисломолочные продукты", — заявила гастроэнтеролог.
В список запрещённых при этом заболевании продуктов попали лук, шпинат, ревень и редис. Врач также посоветовала избегать пряных блюд и жирного мяса, а также отказаться от алкоголя.
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