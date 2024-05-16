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Гастроэнтеролог Лебедева: лук, шпинат и алкоголь необходимо исключить из рациона при панкреатите

Лук и шпинат нужно исключить из рациона при панкреатите

Здоровье

Каковы симптомы панкреатита и какие продукты нельзя употреблять при этом заболевании, рассказала гастроэнтеролог и эндокринолог Диляра Лебедева.

Лук и шпинат нужно исключить из рациона при панкреатите
Фото: commons.wikimedia.org by Сворад is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

О серьёзных проблемах с поджелудочной железой могут свидетельствовать вздутие живота и быстрая потеря веса без усилий. А также тошнота, рвота и лихорадка, сообщила врач в своём Telegram-канале.

При панкреатите очень важно правильное питание.

"В списке — нежирное мясо, нежирная рыба, крупы и кисломолочные продукты", — заявила гастроэнтеролог.

В список запрещённых при этом заболевании продуктов попали лук, шпинат, ревень и редис. Врач также посоветовала избегать пряных блюд и жирного мяса, а также отказаться от алкоголя.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Александрина Елена
Имеет большой клинический опыт лечения дисбактериоза, язвенной болезни и гастрита
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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