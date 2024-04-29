Если вы хотите помочь бездомным животным: есть несколько действенных способов

Россиянам рассказали, как помочь бездомным животным

0:59 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие люди кормят уличных животных, однако существуют и другие методы поддержки этих питомцев.

Фото: Wikipedia by Martin Bahmann is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.

Это не означает, что необходимо приютить каждую уличную кошку. На самом деле, простое кормление часто оказывается не более чем иллюзией помощи.

Давайте рассмотрим, как можно улучшить поддержку бездомных животных.

Как помочь бездомным животным

Не кормите животных на улице. Это может привести к их численному увеличению. Одна кошка может привести до 15 котят за сезон.

Волонтёрство. Попробуйте помочь в ближайшем приюте.

Помогите найти новый дом животным из приюта. Это лучший вариант для кошки или собаки.

Поддержите программы стерилизации. Они нуждаются в пожертвованиях.

Рассказывайте о своём опыте волонтёрства в положительном ключе.

Помогите благотворительным фондам финансово.