Врач объяснила, как человек может самостоятельно испортить кремы для лица

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Дерматолог Баллирано: крем в баночке быстрее портится из-за бактерий на руках

1:29
Здоровье

Для эффективного использования крема для лица необходимо соблюдать рекомендации по его хранению и способу нанесения, поделилась информацией доктор дерматолог-косметолог Татьяна Баллирано.

Дерматолог Баллирано: крем в баночке быстрее портится из-за бактерий на руках
Фото: openverse.org by The Greenery Nursery is licensed under CC BY 2.0.

"Не зря в наборе вместе с кремом часто есть ложечки или палочки для его использования. Дело в том, что даже при тщательном мытье рук полностью удалить с пальцев бактерии невозможно — если, конечно, не добавить антисептическое мыло или хлорку", — пояснила Татьяна Баллирано.

В соответствии с её заявлением, если в крем попадают бактерии и начинают активно размножаться, химический состав продукта нарушается еще до истечения установленного срока годности. Что касается современных экокремов — натуральных средств на основе натуральных масел с минимальным содержанием консервантов — эта косметика очень чувствительна к внешнему воздействию. Даже простое открытие баночки может привести к окислению и изменению структуры отдельных компонентов.

Врач указала на опасность перенесения бактерий с пальцев рук. Также она предупредила, что если руки не полностью высушены, в баночку может попасть влага, благоприятствующая распространению бактерий, в результате чего эффективность крема снизится. По её словам, в лучшем случае крем не окажет ожидаемого действия, но не исключается и развитие воспалительного процесса с нагноением.

 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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