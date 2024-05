Врач объяснила, как человек может самостоятельно испортить кремы для лица

Your browser does not support the audio element.

Для эффективного использования крема для лица необходимо соблюдать рекомендации по его хранению и способу нанесения, поделилась информацией доктор дерматолог-косметолог Татьяна Баллирано.

Фото: openverse.org by The Greenery Nursery is licensed under CC BY 2.0.