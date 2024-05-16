Телеведущий Иван Ургант показал жену и дочерей на одном снимке

Телеведущий Иван Ургант поделился с подписчиками семейным контентом.
Иван Ургант опубликовал в "Инстаграме"* снимок, на котором запечатлены его самые близкие люди — жена Наталье Кикнадзе, 9-летняя дочь Валерия и дочь Нина, которой на днях исполнилось 16 лет.
Ранее Ургант показал кадры из Грузии. В недавнем посте он опубликовал стихи собственного сочинения в честь дня рождения наследницы.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Telegram-каналы сообщают о новом всплеске русофобии в компании "Яндекс", о которой наше агентство уже не раз рассказывало.