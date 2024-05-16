Телеведущий Иван Ургант показал жену и дочерей на одном снимке

Иван Ургант показал свою семью на одном снимке

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Телеведущий Иван Ургант поделился с подписчиками семейным контентом.

Фото: Телеведущий Иван Ургант с семьёй by Инстаграм Ивана Урганта is licensed under public doman

Иван Ургант опубликовал в "Инстаграме"* снимок, на котором запечатлены его самые близкие люди — жена Наталье Кикнадзе, 9-летняя дочь Валерия и дочь Нина, которой на днях исполнилось 16 лет.

Ранее Ургант показал кадры из Грузии. В недавнем посте он опубликовал стихи собственного сочинения в честь дня рождения наследницы.

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