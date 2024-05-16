Закусали кровососы: энтомолог рассказал, что надо делать, если вас искусала мошкара, и почему нельзя расчёсывать ранки

Юрий Гниенко: при укусах насекомых всегда лучше сразу обратиться к врачу

1:33 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика Первая помощь

Энтомолог Юрий Гниенко объяснил Pravda. Ru, почему укус мошкары вызывает у человека такие последствия как отёк, сильное покраснение и даже небольшое кровотечение.

Фото: Собственная работа by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:JJ_Harrison is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons

Жителей центра России атаковали тучи мошкары. На мелких летающих "кровопийц" жалуются в Брянской, Калужской и других областях.

"Все укусы — для чего? Чтобы выпить кровь. А кровь сразу сворачивается. Чтобы она не сворачивалась, они туда впрыскивают свою слюну, которая препятствует сворачиванию. Вот эта впрыснутая слюна вызывает зуд, жжение, даже отёк бывает. Теоретически, если их много и они облепят человека со всех сторон, то это может и к летальному исходу привести. Была такая казнь у всяких злодейских императоров -нагишом выгонять в тайгу, в лес, и там насекомые искусывали приговорённого до смерти", — делится пугающими подробностями энтомолог.

Защититься от гнуса практически невозможно. Остаётся бороться с последствиями укусов.

"Надо дезинфицировать место укуса, спиртом протереть, йодом, зеленкой. Не расчёсывать, это главное. Если чесать, то туда попадёт инфекция, на руках же всякая грязь. Если у человека склонность к аллергии, то надо, конечно, антигистаминные препараты принимать. Всегда лучше обратиться к врачу, врач подскажет более грамотно", — порекомендовал специалист.

От комаров, мошек и клещей самое лучшее средство.