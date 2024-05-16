Спрос на яхтенный туризм вырос в 2,5 раза: Россия в тренде

Мировой спрос на яхтенный туризм увеличился почти в 2,5 раза. Наиболее популярными направлениями традиционно остаются Турция, Сейшелы, ОАЭ и Таиланд. В России этот вид туризма также начал активно развиваться.
Анна Носова, директор территориальных проектов компании "Сила ветра", сообщила, что туристов привлекают путешествия по Белому и Японскому морям.
В последние годы спрос на яхтенные путешествия в России почти удвоился. В мае ожидается увеличение на 60 % по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
По словам Хасана Хаджиева, президента Федерации парусного спорта Чеченской Республики, парусные регаты становятся всё более популярными в России.
Организуется всё больше спортивных мероприятий, в частности, набирают популярность соревнования в классе спортивных яхт "МХ 700".
Также увеличивается количество запросов на проведение корпоративных яхтенных регат.
Концепция развития яхтенного туризма в России до 2030 года была принята в 2021 году. В рамках этой концепции планируется обновить существующую инфраструктуру в текущих центрах яхтенного туризма или создать новую.
Основными центрами яхтенного туризма станут Краснодарский и Приморский края, Крым и Севастополь, Москва и Санкт-Петербург.
Развитие яхтенного туризма также запланировано в нескольких приволжских городах и в Магадане, сообщает ratanews. ru.
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