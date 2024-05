Спрос на яхтенный туризм вырос в 2,5 раза: Россия в тренде

Мировой спрос на яхтенный туризм увеличился почти в 2,5 раза. Наиболее популярными направлениями традиционно остаются Турция, Сейшелы, ОАЭ и Таиланд. В России этот вид туризма также начал активно развиваться.

Фото: Wikipedia by Ted.ns is licensed under CC BY-SA 4.0