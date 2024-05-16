Болгария отказалась от газа из России. И теперь требует за это сотни миллионов евро

Болгария требует сотни миллионов евро за прекращение поставок российского газа

2:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

Новое руководство госкомпании "Булгаргаз" рассчитывает на получение компенсации за ущерб, якобы причиненный прекращением поставок газа в страну "Газпромом".

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Глава Минэнерго Болгарии Владимир Малинов заявил на брифинге, что компания хотела бы компенсацию в размере более 400 млн евро. Он также отметил, что поставки газа были заморожены компанией "Газпром экспорт" с апреля 2022 года.

В соответствии с условиями контракта между "Булгаргазом" и "Газпром экспорт", болгарская сторона планирует предъявить претензии и установить краткий срок для разрешения спора. В случае, если соглашение не будет достигнуто, Болгария намерена подать иск в арбитражный суд Международной торговой палаты в Париже.

Руководство "Булгаргаза" предоставлено срок до одного месяца для достижения соглашения с российской стороной.

В конце марта 2022 года президент России Владимир Путин поручил перевести в рубли платежи за поставляемый в недружественные государства газ. До этого европейские потребители платили в основном долларами и евро. Платежи в которых к моменту поручения президента были заморожены, а США и Евросоюз к тому запретили переводы в наличной валюте.

Соответственно, газ Россия продолжала бы поставлять, а вот каким образом контрагенты платили бы за эти поставки?

Болгария была в числе государств, которые отказались платить в рублях. Там утверждают, что новый порядок оплаты за поставки российского газа не соответствует действующему контракту между сторонами. После введения данной схемы оплаты, "Газпром" приостановил поставки газа в Болгарию, это до 2,9 млрд куб. м газа ежегодно.

Поставки российского газа в Болгарию осуществляются через вторую нить магистрального газопровода "Турецкий поток". Этот газопровод также обеспечивает поставки газа в другие страны, такие как Сербия и Венгрия, через болгарскую газотранспортную систему.

Стоит напомнить, что осенью прошлого года власти Болгарии собирались ввести пошлину за транзит российского газа в Венгрию и Сербию, рассчитывая таким образом получать несколько сотен миллионов евро ежегодно.

Однако после того, как Венгрия пригрозила наложить вето на вступление Болгарии в Шенгенское соглашение, решение о взимании пошлины было отменено. Однако мечта о сотнях миллионов евро, как видно, болгарским чиновникам по-прежнему кажется очень заманчивой.