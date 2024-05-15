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Олег Артюков
Politico: нефть из России продолжает поступать в ЕС. И это законно

Нефть из России вполне законно поступает в ЕС, несмотря на европейское эмбарго

2:37
Экономика

Значительные объёмы российской нефти продолжают поступать в страны Евросоюза. Причём вполне законно, говорится в материале издания Politico.

Нефть из России вполне законно поступает в ЕС, несмотря на европейское эмбарго
Фото: commons.wikimedia by Рама is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 France

Российская нефть поступает в ЕС через Турцию. И это полностью соответствует законодательству благодаря определённым лазейкам в санкционной политике ЕС, говорится в материале (перевод "ИноТВ").

Основной механизм, позволяющий осуществлять такие поставки, заключается в возможности импорта в Евросоюз топлива, которое было смешано и переименовано таким образом, что оно не классифицируется как продукция российского происхождения.

По данным исследований, только через три турецких порта Россия смогла получить доход в размере до трёх миллиардов евро за год после введения Евросоюзом запрета на импорт российского топлива в феврале 2023 года.

Напомним, в декабре 2022 года страны Группы семи, Евросоюз, а также Австралия ввели так называемый потолок цен на российскую нефть, поставляемую морским путём — не более 60 долларов за баррель.

Кроме того, государства Евросоюза ввели эмбарго на поставки российской нефти и нефтепродуктов (на которые, кстати, тоже был введен потолок цен).

В ответ президент России Владимир Путин запретил поставлять нефть частным и юридическим лицам, которые придерживаются ограничений, введённых западными государствами.

При этом в европейской и американской прессе и ранее появлялись материалы, в которых говорилось о том, что российские энергоресурсы по-прежнему покупают западные компании.

Либо тем путём, о которым сказано в материале Politico. Либо же после переработки в третьих странах. Когда, например, индийские нефтеперерабатывающие предприятия продают бензин и дизель, полученные из российской нефти, европейским компаниям.

Кроме того, в Европе фиксируют рост поставок сжиженного природного газа из России. Под разговоры о том, что страны Евросоюза избавились от зависимости в поставках российских энергоресурсов.

Президент Франции Эмманюэль Макрон недавно заявил, что рост поставок СПГ из России вовсе не означает зависимости от них его страны.

Хотя Франция в числе лидеров по поставкам сжиженного природного газа из России среди государств Евросоюза.  И нет информации о том, что планируется что-то менять в данном случае.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы нефть евросоюз
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