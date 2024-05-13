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Олег Артюков
Американский посол: Индия выполнила план США по покупке российской нефти

Посол США заявил, что Индия выполнила план Штатов по покупке российской нефти

2:31
Экономика

Соединённые Штаты поощряли Индию покупать российскую нефть по ценам, которые соответствовали "потолку" её стоимости, заявил посол США в этой стране Эрик Гарсетти.

Посол США заявил, что Индия выполнила план Штатов по покупке российской нефти
Фото: Wikipedia by Aliev-Rage11 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Стоит отметить, что в начале 2022 года тогдашний заместитель министра национальной безопасности США Дейлип Сингх заявил во время визита в Индию о "последствиях", если эта страна продолжит наращивать импорт российских энергоносителей.

"Они (Индия) покупали российскую нефть, потому что мы хотели, чтобы кто-то покупал российскую нефть по предельной цене; это не было нарушением. Это был план политики, потому что… мы не хотели, чтобы цена на нее (нефть) росла, и они выполнили его", — цитирует выступление Гарсетти на мероприятии Совета по международным отношениям телеканал Wion.

В материале телеканала отмечается, что "комментарии посла свидетельствуют об изменении политики США в отношении импорта Индией российских энергоносителей".

Ранее министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар неоднократно заявлял, что на его страну оказывается давление с целью заставить её воздержаться от закупок российской нефти.

Во время выступления в городе Амритсар на прошлой неделе Джайшанкар заявил, что цены на бензин в Индии выросли бы как минимум на 20 рупий за литр, если бы страна поддалась давлению Запада.

Потолок цен на российскую нефть был введён странами Группы семи, Евросоюзом и Австралией в декабре 2022 года. Согласно этому ограничению, нефть из России, поставляемая морским путём, не может продаваться дороже 60 долларов за баррель. Против компаний, которые продают нефть выше установленной цены, могут ввести санкции.

При этом в западной прессе было опубликовано много материалов о том, что потолок цен на российскую нефть оказался неудачной затеей. В ответ на санкции Россия стала наращивать флот танкеров и предоставлять собственные услуги по страхованию морских грузов.

Кроме того, потолок цен официально не поддержали ни Китай, ни Индия. Так что заявление американского посла может быть попыткой убеждения, что потолок цен на самом деле всё же работает.

Хотя в Индии едва ли одобрят заявление о том, что страна выполняла чей-то план.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы индия
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