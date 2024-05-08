Daily Express: Россия успешно обходит британские санкции

В Британии удивились способности России обходить санкции

3:23 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россия находит новые способы обойти санкции Запада, направленные на уменьшение ее доходов от продажи нефти и газа, констатирует британское издание Daily Express.

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Несмотря на эмбарго, российские энергоресурсы поступают в Великобританию, что позволяет России сохранять высокие доходы от их продажи, говорится в материале.

Отмечается, что основными покупателями российской нефти и газа были Евросоюз, США и Китай. Но после введения ряда ограничений на импорт со стороны западных государств, Россия увеличила поставки в Индию и Турцию.

Та же Индия импортирует рекордные объёмы российского топлива, а Великобритания купила значительное количество нефтепродуктов у нефтеперерабатывающих предприятий этой страны. Это привело к увеличению объёмов импорта на 176 процентов. Так что российская нефть все равно попадает на британский рынок, констатирует Daily Express.

В 2023 году Великобритания приобрела российскую нефть на сумму более 100 миллионов фунтов. И какой же из этого вывод делает автор материала?

А вывод он делает такой: британскому правительству необходимо предпринять действия для прекращения этой практики, иначе Россия будет продолжать пополнять свой бюджет за счёт продажи нефти, несмотря на санкции. В общем, ничего нового.

И вот ещё интересный сюжет, на этот раз не связанный с поставками российской нефти. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Евросоюза Петер Стано потребовал не доверять прогнозам Всемирного банка относительно роста ВВП России.

А дело в том, что в апреле ВБ улучшил прогноз на 2024 год. Согласно ему, ВВП России в нынешнем году вырастет на 2,2 процента. В январе Всемирный банк прогнозировал 1,3 процента роста.

"Все, что вы видите относительно экономического состояния России, следует воспринимать с долей скептицизма, поскольку нельзя доверять никакой информации, исходящей от России", — заявил Стано, когда его на брифинге в Брюсселе попросили прокомментировать эти данные. А точнее, как соотносятся заявления еврочиновников об эффективности санкций с прогнозом Всемирного банка.

Стано также попытался опровергнуть заявления европейских политиков от 2022 года, что санкционная экономическая блокада должна "уничтожить" или "поставить на колени" российскую экономику, сообщает ТАСС.

По его мнению, экономические санкции направлены на то, чтобы "сделать более сложным" для России наступление на Украине. Он также повторил тезис, что полного эффекта санкций "надо ждать в среднесрочной и долгосрочной перспективе".

Стоит отметить, что в ноябре 2023 года Еврокомиссия представила свой прогноз относительно российского ВВП в 2024 году. И согласно этому прогнозу, он должен вырасти на 1,6 процента. Но судя по словам её представителя, и этому прогнозу доверять не стоит. Логика, по крайней мере, такая.