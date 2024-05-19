Стоит ли включать кукурузу в свой рацион: когда овощ может быть вреден для здоровья

Чем кукуруза полезна для здоровья, кому её нельзя употреблять

1:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кукуруза является спорным овощем. В этой статье мы расскажем, стоит ли добавлять кукурузу в свой рацион.

Фото: commons.wikimedia.org by Rob Bertholf is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

В чем польза вареной кукурузы

По мнению диетологов, молодые вареные початки богаты огромным количеством необходимых веществ. Например, в них есть витамины Е, В, К, РР, D, С, а также фосфор, калий, магний, медь и никель. Кроме того, молодая кукуруза содержит полезные кислоты.

Взрослому достаточно одного початка в день. Этого хватит, чтобы получить суточную норму клетчатки. Если вы съедите больше кукурузы, то может возникнуть тяжесть в желудке, расстройство и повышенное газообразование.

Чем вредна кукуруза

Кукуруза имеет высокий гликемический индекс. Это означает, что овощ может вызвать скачок уровня сахара в крови, что может стать проблемой для людей с диабетом или для тех, кто пытается контролировать свой вес.

Вредна кукуруза и для людей, страдающих заболеваниями желудочно-кишечного тракта.