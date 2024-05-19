Россия обходит США в гонке за биткоин: сколько монет добыли наши майнеры за 2023 год

В 2023 году майнеры в России добыли 54 тысячи биткоинов

1:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

Российская компания BitRiver, специализирующаяся на оборудовании для майнинга криптовалют, выяснила, сколько биткойнов было добыто российскими майнерами.

Фото: flickr by Хорхе Франганильо is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

По оценкам BitRiver, в 2023 году майнеры в России добыли примерно 54 тысячи биткойнов, что эквивалентно около $3,5 миллиарда.

Россия продолжает занимать второе место в мире по добыче криптовалют, демонстрируя более быстрый рост, чем США, лидер в этой сфере. В 2023 году в стране функционировало в среднем до 2,2 гигаватт майнинговых мощностей.

Эксперты прогнозируют, что российский рынок майнинга может увеличиться на 20-40% в следующем году, при условии наличия сбалансированного регулирования.

Основная часть мощностей используется для добычи биткойна, составляя более 95%, а оставшиеся ресурсы распределяются между Litecoin и Kaspa.