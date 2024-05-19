Ипотека в Москве: сколько придется переплатить за жилье в 2024 году

Средняя переплата по ипотеке в Москве составила 17 млн рублей

5:14 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Сколько придется переплатить банку, купив жилье в ипотеку в Москве?

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under Public domain

Переплата по ипотеке в Москве за год увеличилась более чем в два раза. Давайте разберёмся, как изменятся расходы на обслуживание ипотечного кредита за квартиру в 2024 году.

Аналитики ЦИАН проанализировали ситуацию: если год назад вы взяли ипотеку на 10 лет для покупки типовой однокомнатной квартиры в Москве, переплата в среднем составляла 9,7 млн рублей. Сейчас при аналогичной сделке переплата составит уже 17,3 млн рублей. При ипотеке на 20 лет разница становится ещё больше: 21,9 млн против 40,4 млн рублей.

Переплатить более 40 млн рублей за обычную двухкомнатную квартиру в многоквартирном доме — нужно быть очень состоятельным человеком. Только миллиардеры могут позволить себе не обращать внимания на такую "мелочь", как переплата в 40 млн рублей банку.

Откуда взялась переплата по ипотеке?

Средняя площадь двухкомнатной квартиры в Москве составляет 60,8 кв. м. Год назад один квадратный метр в столичной новостройке стоил, по оценке "СберИндекса" (учитывает только фактические сделки), 260 750 рублей. Следовательно, среднестатистическая двухкомнатная квартира стоила около 15,8 млн рублей.

В апреле 2024 года стоимость квадратного метра в новостройке Москвы составила уже 305 530 рублей, и типичная двухкомнатная квартира обошлась бы в 18,6 млн рублей. Таким образом, людям приходится занимать лишние 2,8 млн рублей. Подорожание на 17% за год — это значительное увеличение, но разница не двукратная, как в случае с переплатой.

Основная причина такого роста — повышение ставок по ипотеке. В начале 2023 года была популярна программа льготной ипотеки с господдержкой. Первоначальный взнос в 15% и максимальная сумма займа в 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей делали её доступной для многих россиян.

Базовая льготная программа вместе с семейной, дальневосточной, арктической, сельской и IT-ипотекой снижала среднюю ставку по займу для покупки новостройки до 3,5% в начале 2023 года. В марте 2024 года средняя ставка уже составляла 6,35%.

Лимит в 6 млн рублей сделал льготную ипотеку менее привлекательной для жителей московской и петербургской агломерации. Первоначальный взнос в 30% сделал эту программу недоступной для тех, кто не может накопить деньги. Обычная ипотека же обходится под 17-20% годовых.

По исследованиям ДОМ. РФ и ВЦИОМ, типичные ипотечные заёмщики — это молодые семьи (77% ипотечников), преимущественно с детьми. Для них свободные деньги особенно важны.

Рост стоимости квартир и повышение ставок привели к тому, что банки могут зарабатывать с каждого заёмщика лишний миллион рублей в год. Для банков это весьма выгодно.

Продолжит ли расти переплата по ипотеке?

Ситуация может измениться, если инфляция в стране начнёт замедляться. В этом случае ЦБ снизит ключевую ставку, и вслед за ней пойдут вниз ставки по ипотеке.

Однако пока инфляция не снижается. Напротив, к 13 мая 2024 года инфляция в России в годовом выражении ускорилась до 7,92%. Девелоперы также не стремятся снижать цены на квартиры, несмотря на увеличение ввода площадей в январе-апреле 2024 года на 1,6% по сравнению с прошлым годом.

Во-первых, демпинг может вызвать резкое падение рынка, что невыгодно застройщикам.

Во-вторых, эксперты Циан. Аналитики прогнозируют повышенный спрос в июне из-за окончания льготной ипотеки. Люди будут спешить воспользоваться последними возможностями, что может разогнать цены на 5%.

В-третьих, летом ожидается рост цен на стройматериалы, так как застройщики начнут делать запасы.

Таким образом, летом 2024 года переплата по ипотеке может вырасти ещё больше. Дальнейшие тенденции начнут формироваться осенью, и тогда возможно охлаждение рынка. Если у вас сейчас нет денег на квартиру и ипотеку, лучше немного подождать.