Для операции Кейт Миддлтон, принцессы Уэльской, в Великобританию были приглашены врачи из одной из ведущих итальянских клиник, известной операциями высокопоставленных личностей, включая Папу Франциска.
В настоящее время Кейт находится в стадии восстановления и временно отошла от общественной жизни. По словам источника, близкого к королевской семье, принцесса чувствует себя всё лучше и получает значительную поддержку от своих близких.
Ранее сообщалось, принц Уильям негативно отреагировал на слухи о местонахождении Кейт Миддлтон.
На сольном концерте в Киеве Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, встретил недовольство публики после исполнения своих старых русскоязычных песен.