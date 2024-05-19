Секретная операция: Как Кейт Миддлтон восстанавливается после вмешательства топ-хирургов

Операция Кейт Миддлтон: итальянские специалисты прибыли для лечения принцессы

0:38 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Для операции Кейт Миддлтон, принцессы Уэльской, в Великобританию были приглашены врачи из одной из ведущих итальянских клиник, известной операциями высокопоставленных личностей, включая Папу Франциска.

Фото: Wikipedia by Ricky wilson is licensed under CC BY-SA 4.0

В настоящее время Кейт находится в стадии восстановления и временно отошла от общественной жизни. По словам источника, близкого к королевской семье, принцесса чувствует себя всё лучше и получает значительную поддержку от своих близких.

Ранее сообщалось, принц Уильям негативно отреагировал на слухи о местонахождении Кейт Миддлтон.