Секретная операция: Как Кейт Миддлтон восстанавливается после вмешательства топ-хирургов

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Операция Кейт Миддлтон: итальянские специалисты прибыли для лечения принцессы

0:38
Шоу-бизнес

Для операции Кейт Миддлтон, принцессы Уэльской, в Великобританию были приглашены врачи из одной из ведущих итальянских клиник, известной операциями высокопоставленных личностей, включая Папу Франциска.

Операция Кейт Миддлтон: итальянские специалисты прибыли для лечения принцессы
Фото: Wikipedia by Ricky wilson is licensed under CC BY-SA 4.0

В настоящее время Кейт находится в стадии восстановления и временно отошла от общественной жизни. По словам источника, близкого к королевской семье, принцесса чувствует себя всё лучше и получает значительную поддержку от своих близких.

Ранее сообщалось, принц Уильям негативно отреагировал на слухи о местонахождении Кейт Миддлтон.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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