Принц Уильям разозлился из-за распускаемых журналистами слухов о местонахождении Кейт Миддлтон

Принц Уильям негативно отреагировал на слухи о местонахождении Кейт Миддлтон

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Принц Уильям разозлился из-за слухов о местонахождении принцессы Кейт Миддлтон, возникших еще в январе. Об этом пишет People.

Фото: youtube.com by канал The Telegrph is licensed under public domain

В январе 2024 года Кейт Миддлтон перенесла операцию на брюшной полости. Сообщалось, что хирургическое вмешательство было запланировано. Однако после выхода из больницы принцесса перестала появляться в публичном пространстве — на этом фоне интернет-пользователи стали строить различные теории заговора о местонахождении супруги принца Уильяма. Так, бывший сотрудник королевской семьи заявил, что появившиеся слухи "расстроили и разозлили" старшего сына монарха.

В марте Кейт Миддлтон сообщила, что во время операции медики обнаружили у нее рак, поэтому она вынуждена проходить курс профилактической химиотерапии. Некоторые эксперты делятся мнением о том, что уже летом принцесса сможет чаще бывать на публике.

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