Уменьшите расход топлива на 20%: один простой трюк с моторным маслом

Как выбрать моторное масло для экономии топлива: советы экспертов

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Моторное масло играет ключевую роль в эффективности и экономии топлива автомобиля, обеспечивая снижение трения и оптимизацию работы двигателя.

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Масла с низкой вязкостью лучше смазывают двигатель при холодном запуске, что способствует более быстрому достижению оптимальной рабочей температуры и уменьшает расход топлива в холодное время.

Современные масла с добавками предотвращают образование отложений, что делает двигатель более чистым и эффективным, улучшая его долговечность и снижая необходимость в дорогостоящем ремонте.

При выборе масла важно учитывать вязкость, соответствующую рекомендациям производителя, а также соблюдать стандарты API и ACEA. Синтетические масла, хотя и более дорогие, обеспечивают лучшую защиту и меньший расход топлива по сравнению с минеральными.